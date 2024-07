"La nostra strategia di prodotto è impostata in modo tale da consentirci di consegnare oltre l'80% dei nostri veicoli completamente elettrici entro il 2030, in base alla domanda dei clienti e allo sviluppo dell'elettromobilità".

Con queste parole Porsche ha illustrato il proprio piano industriale e di come potrebbe essere rivisto alla luce dei risultati. "La transizione alle auto elettriche sta richiedendo più tempo di quanto pensassimo cinque anni fa" aggiunge la Casa tedesca, che si unisce ad altri costruttori che negli ultimi tempi hanno definito come "ambiziosi" i piani sull'elettrico presentati in passato.

Doppia strategia

Le vendite di Porsche elettriche stanno andando a ritmi differenti nei mercati principali: buoni numeri in Cina, bassi in Europa e discontinui negli Stati Uniti. Un fattore che ha portato quindi la Cavallina a optare per una maggiore flessibilità di prodotto. Così da soddisfare le richieste del mercato.

Tradotto significa che se i prossimi modelli elettrici non sono stati cancellati dal programma, le versioni termiche potrebbero avere una vita più lunga rispetto a quanto pianificato. Nessun dietrofront per quanto riguarda la Macan dunque, disponibile in versione unicamente elettrica in Europa, né per la prossima generazione della famiglia 718. Le prossime Boxster e Cayman non avranno motori termici.

Porsche Macan 4S Porsche Cayenne GTS

Diversa invece la questione per la Cayenne: la nuova generazione, attesa per il 2025, sarà elettrica ma non manderà in pensione la versione termica aggiornata poco più di un anno fa. Stesso discorso per la Panamera: la berlina della Cavallina potrebbe diventare l'ammiraglia elettrica di Porsche, posizionandosi al di sopra della Taycan, ma sotto il cofano continueranno a esserci ancora i motori benzina, probabilmente solo ed esclusivamente elettrificati con moduli plug-in.

La Porsche 911 invece potrebbe portare il nuovo powertrain ibrido sul resto della gamma con l'arrivo della nuova generazione, per vederla in abito esclusivamente elettrico bisognerà invece attendere ancora molti anni.

Porsche Boxster elettrica, il nostro render Porsche K1, il nostro render

Infine il grande SUV 7 posti, conosciuto per ora con la sigla K1: dovrebbe arrivare nel corso del 2027 con il mercato cinese nel mirino e potenze - pare - fino a 1.000 CV. Per ora non si sono ancora visti muletti ma la sua produzione non pare essere stata messa in discussione.