Le gomme Pirelli presto saranno prodotte anche in Arabia Saudita. Lo ha annunciato l'azienda stessa, che in questi giorni ha siglato un accordo con il Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dello stato arabo.

Il nuovo piano prevede la creazione di una joint venture con l'obiettivo di costruire una fabbrica di pneumatici nel nuovo polo industriale della Nazione araba.

Un grande investimento

I termini dell'accordo, per la formazione della joint venture, prevedono che l'azienda che nascerà sarà detenuta per il 75% dal fondo PIF e per il 25% da Pirelli, che sarà il vero e proprio partner strategico e tecnologico a supporto dello sviluppo del progetto, fornendo assistenza tecnica e commerciale.

In base a quanto comunicato il nuovo stabilimento dovrebbe avviare la produzione ufficialmente nel 2026, realizzando 3,5 milioni di gomme all'anno, sia a marchio Pirelli che sotto a un nuovo brand locale, specificamente ideato per competere attivamente nel mercato nazionale e regionale.

La gamma Pirelli Scorpion

L'investimento complessivo per la messa in piedi del progetto è sarà di 550 milioni di dollari, con l'Arabia Saudita che prevede di diventare un polo produttivo a livello globale nel settore automotive entro il 2030.

Durante la presentazione del progetto, Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman di Pirelli, ha commentato: