Fine anno. Si comprano nuovi calendari e nuove agende. Ed esce il calendario Pirelli. Per gli amici "The Cal". Giunto alla sua quarantanovesima edizione è stato presentato ieri sera all'Hangar Bicocca di Milano, dove ha sede il museo di arte contemporanea di Pirelli.

Un evento che si ripete dal 1963 e che quest'anno ha visto pubblicare gli scatti della fotografa australiana Emma Summerton, quinta donna a firmare il calendario più famoso del mondo dopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsveerde e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016.

Muse ispiratrici

Il tema scelto per il calendario Pirelli 2023 è stato "“Love Letters to the Muse", dal quale sono stati 28 scatti - effettuati tra Londra e New York la scorsa estate - di 14 modelle inserite in ambientazioni dal richiamo onirico, come gran parte dei lavori della Summerton.

“Per il Calendario sono voluta tornare alla radice etimologica della parola musa. Musa originariamente rappresentava non solo la fonte di ispirazione, ma anche chi possedeva talento nella letteratura, le scienze e le arti”, ha raccontato la Summerton che si è detta “affascinata dalle donne che realizzano cose straordinarie e creative, donne che mi hanno ispirato lungo tutta la mia carriera e lungo tutta la mia vita, a partire da mia madre. Persone dalle quali ho imparato molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici e registe. La mia idea, quindi, è stata quella di celebrare queste donne straordinarie e di creare un mondo in cui rappresentarle”.

Una rappresentazione che negli scatti fonde il ruolo interpretato dalle modelle e ciò che sono nella vita reale. Ad esempio quindi Guinevere Van Seenus, top model e fotografa, appare nelle vesti di "the Photographer", l'atleta e modella Lauren Wasser in quello di "the Athlete" e così via. Di seguito i nomi di tutte le modelle protagoniste del calendario Pirelli 2023.