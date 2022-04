Si vive ormai di abbonamenti di tutti i tipi, per contenuti online e non solo, e su questo filone di inserisce il nuovo servizio Pirelli Care. Un sistema non solo per acquistare nuovi pneumatici, ma anche per gestirne la salute, semplicemente pagando un canone mensile fisso, in base alle proprie esigenze e ai servizi aggiunti in fase di stipulazione.

Si può attivare via web o direttamente dall'app dedicata per lo smartphone che, dopo aver analizzato le esigenze dell'automobilista, fornisce automaticamente il tipo di gomma più adatto. Ecco come funziona.

Tre piani

Come detto il nuovo servizio di Pirelli si può attivare direttamente online e permette di scegliere tra tre differenti piani, ciascuno con caratteristiche dedicate a un particolare tipo di utilizzo.

Piano Easy : dedicato a chi non ha bisogno di acquistare anche le gomme, include una serie di servizi al costo di 5 euro al mese . Per esempio nell'abbonamento sono compresi il soccorso stradale su tutto il territorio europeo, il check-up del veicolo, riparazioni da forature e la sanificazione dell’auto.

: dedicato a chi non ha bisogno di acquistare anche le gomme, include una serie di servizi al costo di . Per esempio nell'abbonamento sono compresi il su tutto il territorio europeo, il check-up del veicolo, riparazioni da forature e la sanificazione dell’auto. Piano Smart : il secondo piano, comprendente anche un set di gomme, prevede servizi come montaggio/smontaggio, equilibratura, garanzia su pneumatici che copre danni riparabili o irreparabili e fino alla sostituzione dell’intero set e il cambio stagionale, con l'opzione di usufruire con un piccolo sovrapprezzo anche del deposito.

: il secondo piano, comprendente anche un set di gomme, prevede servizi come montaggio/smontaggio, equilibratura, garanzia su pneumatici che copre danni riparabili o irreparabili e fino alla sostituzione dell’intero set e il cambio stagionale, con l'opzione di usufruire con un piccolo sovrapprezzo anche del deposito. Piano Superior: il terzo piano è infine quello più completo. Comprende, oltre al set di gomme con aggiunta del secondo estivo o invernale e di tutti i servizi del già completo piano Smart, anche il check-up del veicolo, un controllo completo dell’assetto e una sanificazione dell’auto.

Come funziona

Per attivare Pirelli Care via web basta collegarsi al sito ufficiale, mentre se si preferisce l'app si può scaricare da App Store per dispositivi Apple e dal Google Play Store per dispositivi Android.

Scorrendo verso destra vengono illustrati i vari piani e, una volta scelto quello che più ci si addice, si viene portati su una pagina nella quale si devono inserire tipologia di auto e di guida. Un passaggio che permettere al sistema di proporre la gomma più adatta.

Si possono poi scegliere servizi aggiuntivi, come il deposito stagionale per chi opta per il piano Superior, al costo supplementare di 8 euro al mese.

Conclusi tutti i passaggi il sistema delinea in automatico uno stile di guida per il determinato utente. Successivamente viene richiesto di inserire la targa dell'auto su cui andranno montate le gomme e, una volta riconosciuto il modello, il sistema propone le diverse misure disponibili. Al termine ci si troverà davanti alla gomma più adatta, nel nostro caso delle Sottozero 3 in formato 245/45 R19 102V, piuttosto comune ai moderni SUV premium.

Terminata la scelta dei servizi e delle gomme, si viene portati sulla pagina finale del preventivo, in cui vengono esposti chiaramente tutti i servizi scelti e il costo mensile da sostenere.

Infine si viene reindirizzati al sito Pirelli per effettuare la registrazione dell'account e aggiungere un metodo di pagamento.