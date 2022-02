Noleggiare un'auto in abbonamento mensile, come i più comuni servizi di streaming (Netflix o Spotify tra tutti) è sempre più "popolare". Abbiamo visto recentemente, in un nostro speciale, il caso Lynk&Co, ma l'idea di auto su abbonamento approda anche in Casa Jeep.

Jeep e Leasys Rent lanciano Plug & Drive, un nuovo modo di noleggio di Renegade e Compass rigoramente in versione Plug-in Hybrid 4xe. Vediamo come funziona e a chi è dedicato.

Abbonamento mensile

Per registrarsi al servizio bisogna recarsi in una concessionaria Jeep e sottoscrivere l'abbonamento, che ha un costo iniziale di 199 euro per Jeep Renegade e 299 euro per Jeep Compass.

Una volta registrati e pagata la quota di iscrizione si potrà ordinare la propria auto o sceglierla tra quelle già in arrivo. Ricevuta, la quota mensile comprensiva di RC Auto, furto, incendio e assistenza stradale sarà di 579 euro per Renegade e 599 euro per Compass. L'auto potrà essere restituita anche dopo trenta giorni o tenuta per un massimo di 12 mesi con una percorrenza mensile di non oltre 1.500 km.

Ricarica gratuita

Con il canone mensile fisso di Plug & Drive, però, si potrà anche ricaricare la propria Jeep gratuitamente in tutta la rete di concessionari Leasys Rent.

Questa curiosa formula di noleggio può essere vantaggiosa per chi cerca un'auto per determinati periodi dell'anno, magari per recarsi in vacanza o per improvvise esigenze di lavoro, senza dover per forza sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine o di acquisto.