Ormai ci siamo. Tra poche settimane milioni di automobilisti saranno chiamati a cambiare le gomme del proprio veicolo, sia esso un’auto, una moto o un camper. Tuttavia, esistono alcune eccezioni al cambio pneumatici e vale la pena conoscerle prima di prenotare il proprio appuntamento.

Al tempo stesso, dovrebbe partire il bonus cambio gomme 2022 varato dal Governo, un utile contributo per incentivare l’acquisto di coperture più efficienti.

Insomma, le domande e i temi sono davvero tanti. In questa guida proviamo a rispondere ai quesiti più frequenti.

Quando va fatto il cambio gomme?

Il cambio gomme può essere effettuato a partire dal 15 aprile. Da questa data, sulla maggior parte della rete stradale e autostradale non sono più obbligatori gli pneumatici invernali.

Tuttavia, è possibile mantenere le gomme invernali (o le gomme 4 stagioni) a patto che il codice di velocità sia pari o superiore a quello indicato sul libretto. In caso contrario, è necessario sostituire il treno di pneumatici entro il 15 maggio, pena una multa salata.

Cos'è e come si richiede il bonus cambio gomme 2022?

Al momento, il bonus cambio gomme non è ancora operativo. Si tratta di una proposta arrivata da tre emendamenti sottoscritti da Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, inseriti nel DL Energia. L’idea sarebbe quella di incentivare le persone all’acquisto di pneumatici con etichettatura di classe A o B più sicuri e più efficienti in termini di consumi ed emissioni.

Secondo alcune indiscrezioni, il Governo metterebbe a disposizione del bonus un budget di 20 milioni di euro fino al 31 dicembre 2022. Il fondo sarebbe ad esaurimento e accessibile a tutti nel criterio del “chi arriva prima”. Il gommista dovrebbe effettuare direttamente lo sconto al cliente e poi inviare la richiesta di contributo all’ente preposto.

Quanto costa cambiare le gomme?

Mediamente un gommista chiede tra i 30 i 70 euro per effettuare un cambio gomme. Di solito, la tariffa più bassa si paga se il gommista deve solamente sostituire il treno di gomme invernale con quello estivo già munito di cerchi propri. Se, invece, i tecnici devono smontare e rimontare i cerchi, le tempistiche e i costi di sostituzione sono un po’ più elevati.

In diversi casi, comunque, la tariffa include anche lo stoccaggio del treno di gomme estive/invernali in magazzino.

Quali sono le multe per il mancato cambio gomme?

Se si viene sorpresi a circolare con pneumatici non regolari si rischia una multa con importo da 422 a 1.695 euro. Al tempo stesso, viene ritirato il libretto e il veicolo viene sottoposto all’obbligo di revisione.

Che codice di velocità devono avere le gomme estive?

Per essere in regola, le gomme estive (o invernali o 4 stagioni) devono avere un codice di velocità pari o superiore a quello indicato sul libretto.

Esistono differenze di regole e date tra le regioni?

In linea di massima la data del cambio da gomme da invernali ad estive è il 15 aprile. Tuttavia, consigliamo a chi risiede in località montuose di informarsi direttamente sui siti istituzionali di comuni e province per verificare eventuali ordinanze.

Ci sono obblighi diversi per auto, moto e camper?

No, tutte le varie tipologie di veicoli sono soggette alle stesse date.

Quanto impattano delle buone gomme estive sui consumi?

L’impatto delle gomme estive sui consumi non è facilmente quantificabile e dipende dalle dimensioni dello pneumatico e dalle caratteristiche della mescola. Tendenzialmente, gomme piccole, con spalla alta e una larghezza ridotta contribuiscono a ridurre sensibilmente i consumi dato che hanno una minore resistenza al rotolamento.

Per verificare le qualità degli pneumatici, consigliamo di dare un’occhiata all’etichettatura che indica proprio la classe di consumi della gomma stessa.

In cosa consiste la convergenza delle gomme estive?

La convergenza consiste nella regolazione dell’inclinazione delle ruote verso l’interno o l’esterno. In altri termini, si tratta di un processo che verifica se le gomme sono davvero perfettamente parallele tra loro.

Di solito, il “disallineamento” delle ruote è dovuto a buche o urti laterali in fase di parcheggio. La perdita di convergenza è facilmente verificabile in un rettilineo se l’auto “tira” da una parte. È un’operazione consigliata per evitare un’usura irregolare o eventuali deformazioni delle gomme.

A chi convengono gli pneumatici all season?

Come lascia intuire il nome, gli pneumatici all season mettono insieme le caratteristiche di una gomma invernale con quelle di un’estiva. Si tratta, quindi, di un buon compromesso per ridurre i viaggi dal gommista e risparmiare sull’acquisto di un treno di pneumatici. Inoltre, la loro versatilità le rende utili per chi viaggia spesso in ambienti con temperature e condizioni diverse nello stesso periodo.

Tuttavia, proprio perché non si tratta di coperture specifiche per un certo tipo di condizione climatica, le gomme 4 stagioni sono sconsigliate a chi percorre strade fortemente innevate o viaggia spesso con temperature molto calde. In questi casi, infatti, le prestazioni offerte in termini di frenata e tenuta di strada sono peggiori rispetto alle gomme estive o invernali.