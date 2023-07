Un'auto estrema dalle prestazioni estreme come la Pagani Utopia ha bisogno di calzare pneumatici speciali e per questo il Costruttore emiliano si è rivolto a Pirelli per avere una gomma semi-slick stradale appositamente pensata per la sua nuova hypercar.

Il risultato è il Pirelli P Zero Trofeo RS, pneumatico progettato proprio per la Utopia e nato come evoluzione tecnica del P Zero Trofeo R. L'obiettivo del nuovo "RS", a differenza del modello "R" pensato come ricambio per l'utilizzo in pista, è quello di fornire alle case automobilistiche un primo equipaggiamento già pronto per un'esperienza di guida sportiva.

Un semi-slick stradale per supercar e hypercar

Il Pirelli P Zero Trofeo RS nasce come un semi-slick ancora più performante sull'asciutto derivato dall'esperienza di Pirelli nel motorsport e in grado di garantire una maggiore costanza di rendimento anche nell'uso più intenso.

Il Pirelli P Zero Trofeo RS per la Pagani Utopia

Essendo poi omologato per la circolazione stradale e sviluppato per supercar e hypercar, questo nuovo pneumatico è stato progettato anche per offrire sicurezza in condizioni di asfalto bagnato.

Il nuovo Pirelli P Zero Trofeo RS è già disponibile per le auto che lo adottano in primo equipaggiamento, e in futuro arriverà anche sul mercato del ricambio con un’ampia gamma di misure.

Un pneumatico "on demand" per ogni vettura

In pratica Pagani ha deciso di utilizzare per la sua Utopia le tecnologie sviluppate da Pirelli e disponibili all'interno di un catalogo on demand dedicato al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Costruttori per ogni specifica vettura.

Pirelli P Zero Trofeo RS

Tra queste c'è la tecnologia Multi-compound tread che permette di personalizzare il pneumatico per valorizzare le caratteristiche di ogni auto, associando diverse mescole battistrada dal catalogo Prestige di Pirelli.

Nel caso specifico della Pagani Utopia è stato richiesto a Pirelli un set di P Zero Trofeo RS capace di elevare le prestazioni nella guida più sportiva, rispetto al P Zero Corsa di primo equipaggiamento, ma senza compromettere "l’equilibrio della vettura e il feeling dato dal guidatore".

Il battistrada del Pirelli P Zero Trofeo RS

I test in pista con la Pagani Utopia

Il compito è stato raggiunto anche grazie alle mescole scelte, in particolare per i pneumatici posteriori che utilizzano la mescola più performante della gamma, capace di dare velocità e sicurezza in pista, facilità e prevedibilità nelle reazioni su strada, senza dimenticare il Virtual Geometry Development che consente, grazie a modelli virtuali, di sperimentare innumerevoli profili e forme dell’impronta a terra.

Per Pagani Utopia è stato ampiamente utilizzato il processo di sviluppo virtuale prima di portare i primi prototipi in pista (nel video qui sopra), lavorando su un’ottimizzazione dell’impronta a terra per offrire più aderenza e controllo.