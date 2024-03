Avete una supercar o un'auto sportiva e sognate da sempre di poterla guidare sulle piste più iconiche al mondo, come per esempio l'Autodromo internazionale del Mugello? Se la risposta è sì, la data da segnare a calendario è quella del prossimo 15 giugno, il giorno della tappa italiana della Pirelli P ZEROTM Experience 2024.

Come ogni anno, infatti, tornano i track day organizzati dal produttore di pneumatici sui circuiti più famosi e impegnativi del mondo, dedicati ai possessori di auto sportive. Ecco i dettagli.

Un grande evento globale

La Pirelli P ZEROTM Experience è un'occasione unica per i possessori di supercar e hypercar. Si tratta di un evento che tra il 2018 e il 2023 ha coinvolto circa 2.000 supercar in tutto il mondo in 23 eventi. Per il 2024 le giornate del calendario europeo sono composte da diversi appuntamenti, durante i quali è possibile toccare con mano e provare le ultime tecnologie in fatto di pneumatici e scendere in pista con la propria auto.

Pirelli P ZERO Experience

Ma non solo. Prima di portare la propria sportiva oltre i box, gli appassionati possono anche partecipare a diverse attività, che includono, per esempio, un training sulla corretta gestione degli pneumatici in pista o diversi hot laps e test drive con gli ultimi modelli più performanti delle case, in pista, su strada e fuoristrada.

La tappa italiana

Come anticipato, l'appuntamento per la tappa italiana della Pirelli P ZEROTM Experience è per il prossimo 15 giugno 2024 all'Autodromo nazionale del Mugello. Per partecipare all'evento italiano è necessario acquistare il pacchetto previsto da Pirelli, con un prezzo di 950 euro IVA inclusa, che prevede la possibilità di girare in pista con la propria supercar; un training sugli pneumatici Pirelli, l'accesso all'hospitality e il controllo degli pneumatici da parte dei tecnici dell'azienda prima degli hot laps.

A questo è possibile aggiungere un secondo guidatore, che potrà guidare la vettura del pilota e proprietario della supercar in pista, e fino a 3 accompagnatori, che potranno accedere in pista come passeggeri accanto al pilota e proprietario dell'auto.

Il prezzo di questi ultimi due pacchetti è il seguente: 450 euro (IVA inclusa) per il pacchetto Guidatore Aggiuntivo e 150 euro (IVA inclusa) per ciascun pacchetto Accompagnatore. Le prenotazioni sono già aperte sul sito dedicato.

Pirelli P ZERO Experience