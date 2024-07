Nell'edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed, la Rimac Nevera ha stabilito il record assoluto percorrendo i quasi 2 km del circuito inglese in appena 49,32 secondi. Il primato è durato poco meno di un anno, però, con l'americana Czinger 21C che negli scorsi giorni ha abbassato il tempo a 48,83 secondi.

L'hypercar ibrida ha così scalzato l'elettrica croata da sogno diventando l'auto omologata per la strada più veloce nella storia del Goodwood Festival of Speed.

Numeri impressionanti

Guidata da Chris Ward, la 21C ha rubato completamente la scena a tante altre supercar. C'è da dire, comunque, che la Czinger aveva tutte le carte in regola per mettere in serie difficoltà (non solo) la Nevera.

Dotata di un 2.9 V8 biturbo capace di spingersi fino a 11.000 giri e di due motori elettrici alimentati da batterie al titanato di litio, la 21C ha 1.250 CV complessivi spalmati su 1.250 kg di peso. Le prestazioni dichiarate sono altrettanto impressionanti, con una velocità massima di 352 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 1,9 secondi. E questi numeri si riferiscono alla variante "base" che ha stabilito il record.

Una famiglia velocissima

Anche se tecnicamente si tratta di un'auto di serie, della Czinger ne verranno prodotti solo 80 esemplari. Questo la rende molto più esclusiva della Rimac Nevera, di cui saranno assemblati 150 esemplari.

Progettata e prodotta in California, la gamma della 21C si completa con la versione 21C V Max, che raggiunge i 407 km/h, mentre la più potente in assoluto è la 21C Blackbird, un razzo da 1.350 CV previsto in appena quattro esemplari.

Ricordiamo comunque che la Czinger non è l'auto più veloce in assoluto a Goodwood. Questo record appartiene ancora alla McMurtry Speirling, una monoposto elettrica che nel 2022 ha percorso il tracciato in 39,08 secondi.