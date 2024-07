Ci piacciono le auto d'epoca strane, non è vero? Allora amerete questa. Si chiama Auto Union Type 52, soprannome "Schnellsportwagen" - o "auto sportiva veloce" - rappresentava la versione stradale della Type 22 Grand Prix da corsa degli anni Trenta. Avrebbe dovuto avere un motore a 16 cilindri da oltre 200 cavalli e una velocità massima di 201 km/h, rendendola una delle auto più veloci dell'epoca.

Purtroppo però questa incredibile supercar non superò mai la fase di progettazione; il progetto Auto Union Type 52 fu abbandonato nel 1935, quando i venti della della Seconda Guerra Mondiale ancora non soffiavano ma l'industria tedesca già guardava al conflitto. A 91 anni dalla mancata nascita Audi ha deciso di regalarle una seconda possibilità, portandola al Goodwood Festival of Speed 2024.

Arzilla vecchietta

Gli uomini di Ingolstadt hanno commissionato a Crosthwaite & Gardner, una storica azienda produttrice di auto da corsa, la ricostruzione ex novo della Auto Union Type 52. Utilizzando schizzi e progetti originali ogni elemento, dal telaio ai pannelli della carrozzeria passando per il motore, è stato realizzato su misura per questa concept unica nel suo genere. Il progetto ha preso il via a inizio 2023 e ha richiesto più di un anno per essere completato.

Audi

Sotto il cofano - o meglio, sotto il ponte posteriore - c'è un motore centrale a 16 cilindri sovralimentato simile a quello che sarebbe stato utilizzato nell'auto originale, con cilindrata differente: 6 litri al posto dei 4,4 del progetto originale. Audi ha anche aumentato la potenza: da circa 200 cavalli a ben 512. Per rispettare la storia il cambio rimane manuale.

Per poter inserire il nuovo motore all'interno dell'auto Audi ha dovuto aumentarne le dimensioni, con passo aumentato dai 2,99 metri originali a ben 3,31. Il tutto con peso di 1.449 kg.

Audi

A sorprendere è anche l'abitacolo, con 3 sedili - come una McLaren F1, ma 60 anni prima - ricostruito alla perfezione, con sedili in stoffa, rivestimenti in legno laccato ed enormi indicatori analogici.

Se pensate che la nuova/vecchia Auto Union Type 52 sia "solo" un oggetto da mostrare a ruote rigorosamente ferme vi sbagliate: la one-off ricostruita da Audi infatti correrà lungo la collina del Goodwood Festival of Speed, con al volante Tom Kristensen e Hans-Joachim "Strietzel" Stuck.