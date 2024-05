Porsche ha appena aggiornato la 911 per il 2024, presentando il primo modello ibrido della sua storia. Ma le novità non sono finite: la Casa di Zuffenhausen sta continuando i lavori sulla prossima 911 GT2 RS.

Già avvistata nelle scorse settimane grazie ad alcune foto spia, questa scatenatissima Porsche si è fatta sentire al Nurburgring durante alcuni test.

Alzare la voce

Il canale YouTube CarSpyMedia ha pubblicato un video spia che riguarda proprio la nuova GT2 RS. A un primo sguardo, il prototipo è molto simile all'attuale GT3 RS, vista anche la presenza degli enormi adesivi sulle fiancate con le scritte "GT3 RS". Il sound, però, non è quello di un motore boxer aspirato.

Proprio il sound degli scarichi è l'indizio più importante che ci fa pensare a una 911 GT2 RS di nuova generazione vista la tonalità cupa e caratterizzata dal fischio dei turbo.

In generale, la prossima generazione della Porsche sarà la più potente di sempre col motore boxer 6 cilindri da 3,8 litri biturbo che dovrebbe essere affiancato da un modulo mild hybrid a 48 Volt. Questo sistema non è stato introdotto principalmente per ridurre consumi ed emissioni, ma piuttosto per aumentare ulteriormente la potenza della supercar tedesca.

La tecnologia deriverà dalla 963 LMDh che partecipa al campionato europeo Endurance e, secondo indiscrezioni recenti, dovrebbe contribuire ad alzare l'asticella fino a 700 CV e 750 Nm.

Il Nurburgring è casa sua

In ogni caso, non sorprende che Porsche stia testando la prossima GT2 RS utilizzando parti della carrozzeria della GT3 RS. In effetti, il modello più recente ha preso in prestito buona parte del kit aerodinamico montato sulla GT3, al netto di alcune modifiche di stile nel frontale e nel posteriore.

Nuova Porsche 911 GT2 RS, le foto spia

Senza dubbio, l'aerodinamica occuperà un posto importante anche nella nuova generazione, che cercherà di essere nuovamente protagonista al Nurburgring. Infatti, è probabile che l'obiettivo della GT2 RS sia quello di riprendersi il record sul giro nell'Inferno Verde dopo essere stata superata di recente della Mercedes-AMG One.