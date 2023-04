La nuova Porsche 911 GT2 RS è attesa per il 2025 ed è quindi ancora troppo presto per parlare di stile, soluzioni tecniche e altro ancora. O forse no. Sì perché quella che vi mostriamo nelle foto pare proprio essere la prossima generazione della 911 più arrabbiata di tutte. Non fatevi ingannare dall'immenso alettone al posteriore, praticamente identico a quello della GT3 RS.

Stando a quanto dichiarato da chi ha scattato le foto al prototipo, impegnato in una serie di giri in quel del Nurburgring, il sound del motore non era da aspirato ma da turbo. Indizio questo, se confermato, che lascia presupporre che sì, quella nelle immagini sia esattamente la nuova GT2 RS.

Dettagli nascosti

Ora, esserne certi è difficile, ma ci sono alcuni elementi che ci dicono come non si tratti di una GT3 RS. Primo: la posizione degli scarichi. Quelli che vedete al centro in posizione rialzata sono finti, quelli veri sono posizionati ai lati del grosso estrattore. Ben nascosti, ma aguzzando la vista si vedono eccome. Ci sono poi le prese d'aria laterali con un disegno differente, probabilmente dovuto alla presenza degli intercooler.

Bene, dato per certo quindi che si tratti effettivamente della nuova Porsche 911 GT2 RS, cosa sappiamo su di lei? Poco, ma quanto basta per farci venire l'acquolina in bocca.

Quella della rivoluzione

La prossima generazione di GT2 RS sarà la più potente di sempre. E questa non è certo una novità. Lo è però il motore che la muoverà. Niente paura, il 3.8 6 cilindri boxer rimarrà al suo posto, sarà però aiutato da un modulo mild hybrid a 48 Volt, adottato non tanto per ridurre consumi ed emissioni, ma per dare alla coupé tedesca ancora più grinta.

Una tecnologia ripresa dalla 963 LMDh che corre nel campionato europeo Endurance che, secondo indiscrezioni emerse qualche tempo fa, porterebbero la potenza a superare gli attuali 700 CV e la coppia sopra quota 750 Nm.

Unità che, in versione meno estrema, potrebbe trovare spazio anche sul resto della famiglia della Porsche 911.