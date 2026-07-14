Il Gruppo Volkswagen vuole dimezzare il suo enorme portafoglio prodotti per ridurre drasticamente i costi, ma è evidente che non accadrà dall’oggi al domani. Prima di iniziare a tagliare i modelli che non generano profitti sufficienti, il marchio Audi del colosso automobilistico prevede di lanciare due modelli mai proposti prima. Se la Q9 a tre file di sedili non è più un segreto, per alcuni sarà sorprendente scoprire che è in arrivo anche un'inedita RS Q5.

Audi vende la Q5 da quasi 20 anni, eppure non ha mai riservato al SUV il trattamento RS. Un nuovo video spia girato nella soleggiata Europa mostra una flotta di prototipi camuffati, tra cui proprio l'Audi RS Q5. A rivelarne l’identità non sono soltanto i terminali di scarico ovali sdoppiati. Si notano chiaramente anche i passaruota allargati, che nascondono pneumatici generosi e probabilmente carreggiate anteriori e posteriori più ampie.

La prima Audi RS Q5 sarà un'ibrida plug-in

Come se non bastasse, l’adesivo giallo ad alta tensione indica che ci troviamo davanti a una ibrida plug-in. Considerando che la Q5 è strettamente imparentata con la A5, le versioni ad alte prestazioni dovrebbero seguire la stessa formula. È probabile che la RS Q5 adotti il V6 plug-in hybrid della RS 5, accreditato di 630 CV e 825 Nm di coppia.

La prima ibrida plug-in firmata Audi Sport è dotata di una batteria da 25,9 kWh, uno dei motivi principali per cui la RS5 Avant ferma la bilancia a ben 2.370 kg. Non ci sorprenderebbe se la RS Q5 risultasse ancora più pesante, visto che i SUV in genere pesano più delle berline o delle station wagon equivalenti. Come riferimento, la SQ5 pesa 75 kg in più rispetto alla S5 Avant.

Imparentata con la nuova Porsche Macan

La RS Q5 è importante non solo per Audi, ma anche per Porsche. La casa di Zuffenhausen manderà in pensione la Macan di prima generazione alla fine di questo mese e lancerà un’erede diretta nel 2028. Anche in questo caso il legame tecnico con la Q5 sarà molto stretto, quindi è ragionevole aspettarsi similitudini tra la versione di punta Porsche e la futura Q5 con badge RS.

I due marchi del Gruppo Volkswagen stanno lavorando più a stretto contatto per distribuire i costi di sviluppo e accelerare i nuovi progetti, comprese le Porsche 718 Boxster/Cayman elettriche e la Concept C di Audi. Inoltre, l’imminente Audi Q9 citata in precedenza potrebbe condividere parte della base tecnica con il SUV Porsche a tre file di sedili.

Nel video spia compaiono anche SQ9 e nuova RS6 Avant

Il video spia non riguarda soltanto la RS Q5. Il convoglio di prototipi Audi camuffati include anche la SQ9 con quattro terminali di scarico e la RS 6 Avant di prossima generazione. Quest’ultima sarà proposta anche in versione berlina, andando a sostituire la RS 7 Sportback e riportando in vita la RS6 Sedan dopo oltre 15 anni. Non è chiaro se vedremo tutti questi modelli sportivi entro la fine dell’anno, ma la SQ9 arriverà presto.

Il punto di vista di Motor1: la gamma Audi sta attraversando cambiamenti significativi, con l’arrivo di nuovi prodotti mentre altri escono di scena. Modelli come RS Q5, Q9 e SQ9 si aggiungeranno all’offerta insieme al ritorno della A2 come hatchback elettrica d’ingresso. L’auto sportiva elettrica attesa nel 2027 sarà di gran lunga l’aggiunta più interessante. Non ci siamo dimenticati della Nuvolari, ma non conta davvero, dato che la produzione è limitata a 499 esemplari, con una possibile cabrio in arrivo.

La A1 e la Q2 sono state ritirate all’inizio di quest’anno. Inoltre, anche l’ammiraglia A8 si unirà a loro nel cimitero automobilistico, dove la Q8 E-Tron e la Q8 E-Tron Sportback riposano già dallo scorso anno. Anche altri modelli, come A5 Coupé, A5 Cabriolet, TT e R8, sono ormai usciti di scena.

Resta da vedere se questo riassetto porterà i risultati sperati. In ogni caso, Audi ha in programma passi ancora più importanti, incluso un profondo rinnovamento del proprio linguaggio stilistico. Ha inoltre promesso di migliorare la qualità degli interni con materiali migliori, più comandi fisici e meno schermi.

Tuttavia, modelli come RS Q5, Q9/SQ9 e A2 sono stati progettati e sviluppati anni fa, quindi rappresenteranno in larga parte una continuità con il presente, prima che la prossima ondata di prodotti ridisegni la gamma Audi. Questa trasformazione dovrebbe iniziare nel 2028 con la berlina elettrica A4 E-Tron.

Fonte: NCars / YouTube