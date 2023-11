La sesta generazione della Honda CR-V è arrivata da poco nelle concessionarie italiane presentandosi con l'immancabile motorizzazione full hybrid e per la prima volta anche in versione ibrida plug-in.

Per iniziare a saggiarne l'efficienza ho voluto partire dalla CR-V full hybrid da 184 CV che ho impegnato nella classica prova dei consumi reali da Roma a Forlì. Nei 360 km del percorso di verifica la CR-V a trazione integrale ha registrato un consumo medio di 5,60 l/100 km (17,86 km/l) e speso 36,17 euro per la benzina del viaggio.

In efficienza non è la prima della classe

Anche se non si tratta di un risultato da prima della classe, i 5,60 l/100 km della nuova Honda CR-V bastano per migliorare i 6,10 l/100 km (16,3 km/l) della vecchia CR-V provata nel 2021. Gli altri SUV full hybrid che hanno consumato di più sono invece Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 4WD (6,10 l/100 km - 16,3 km/l) e Lexus NX Hybrid F Sport 4WD (6,50 l/100km - 15,3 km/l).

Honda CR-V, la prova su strada

Meno assetate di benzina si sono invece dimostrate le varie Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 CV AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Renault Austral E-Tech full hybrid 200 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Nissan Qashqai e-Power 190 2WD (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Comoda, spaziosa e ben fatta

L'auto in prova è una Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD Advance, quella in allestimento intermedio che già offre dotazioni di serie interessanti come cerchi in lega da 18", tetto panoramico apribile, luci a LED, telecamera a 360 gradi, sedili in pelle, portellone elettrico e audio Bose. La presenza dell'unico extra a pagamento che è la vernice bianca perlata porta il prezzo di listino a quota 55.900 euro.

Honda CR-V, gli interni

Guidare questa nuova CR-V significa ritrovare quella qualità costruttiva e quella robustezza che Honda offre da sempre sul suo SUV più grande venduto in Europa, oltre a un comfort di guida di primo livello, l'ampio spazio per i passeggeri e gli ausili alla guida efficaci e numerosi. Le oltre 1,8 tonnellate di peso a vuoto si fanno sentire un po' in curva e in accelerazione.

Nuova Honda CR-V, la video prova

Consumi ok per un SUV così grande e 4x4

Tenuto conto delle dimensioni della CR-V che è lunga 4,70 metri e del fatto che ha la trazione integrale, i consumi nell'utilizzo quotidiano risultano accettabili e non troppo "impegnativi". Solamente in autostrada la CR-V paga un tributo più alto a livello di consumi, pur mantenendo un'autonomia superiore ai 700 km.

Honda CR-V, la vista posteriore

Il serbatoio da 57 litri garantisce percorrenze sempre elevate, arrivando a superare i 1.000 km di autonomia con uno stile di guida molto attento ai consumi in stile economy run. In modalità elettrica può percorrere circa 5 km su un percorso ideale a bassa velocità.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

872 km di autonomia teorica

872 km di autonomia teorica Autostrada: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

712 km di autonomia teorica

712 km di autonomia teorica Economy run: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.140 km di autonomia teorica

1.140 km di autonomia teorica Autonomia massima in modalità elettrica: 5,0 km

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD Advance Ibrido

(Benzina) 109 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.821 kg 151 g/km

Dati

Vettura: Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD Advance

Listino base: 54.900 euro

Data prova: 20/11/2023

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 20°/Pioggia, 9°

Prezzo carburante: 1,794 euro/l (Benzina)

Km del test: 870

Km totali all'inizio del test: 497

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Dunlop SP Sport Maxx 050 - 235/60 R18 103H (Etichetta UE: C, A, 67 dB)

Consumi

Media "reale": 5,60 l/100 km (17,86 km/l)

Computer di bordo: 5,7 l/100 km

Alla pompa: 5,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 36,17 euro

Spesa mensile: 80,37 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 199 km

Quanto fa con un pieno: 1.018 km

