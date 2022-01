La nuova Ford Kuga è già stata protagonista della prova consumi reali sia nella versione ibrida plug-in che in quella mild hybrid a gasolio. Ora è arrivato il momento di saggiare l'efficienza della full hybrid che monta il motore 2.5 benzina a quattro cilindri e l'elettrico che sviluppano 190 CV trasmessi con un cambio CVT alle quattro ruote motrici.

Il SUV della Casa americana costruito in Spagna ha registrato nel classico tragitto di 360 km un consumo medio di 5,40 l/100 km, pari a una percorrenza di 18,52 km/l e a una spesa di 34,39 euro per la benzina utilizzata nel viaggio.

Consumi in linea con altri SUV full hybrid 4x4

Con questo dato la Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD si posiziona nella parte medio-bassa della classifica consumi reali - categoria auto ibride "full" - superando di poco la Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l) e battendo più nettamente altri SUV a trazione integrale come la Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 4WD e la Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD, entrambe a quota 6,10 l/100 km (16,3 km/l).

Meglio di Kuga ha invece fatto solamente la Toyota RAV4 Hybrid AWD-i, SUV 4x4 di categoria equivalente che ha registrato una media di consumo di 4,40 l/100 km (22,7 km/l), esattamente come la più compatta Hyundai Kona Hybrid a trazione anteriore.

Grande e comoda

A rendere piuttosto soddisfacente l'utilizzo di questa Ford Kuga full hybrid è la buona potenza combinata di 190 CV, l'abbondante spazio per i passeggeri, la comodità di viaggio, la ricca dotazione di questa versione ST-Line X completata da diversi optional interessanti e la motricità garantita dal sistema AWD che ripartisce la giusta trazione ad ogni asse in maniera automatica.

Anche la posizione di guida, la praticità ed ergonomia dei comandi principali e la buona qualità percepita dei materiali contribuiscono a fare della Kuga una fedele compagna di viaggio. La vettura provata aggiunge alla dotazione di serie la vernice perlata bianca, il Technology Pack, il Co-Pilot Pack, il Winter Pack e qualche altro optional che fa lievitare il prezzo di listino fino a circa 46.000 euro, promozioni escluse.

Soffre un po' i consumi in città e autostrada

Nel resto delle prove consumo fatte nelle più diverse condizioni di utilizzo, la Ford Kuga full hybrid ha mostrato una leggera tendenza a far salire i consumi quando non si fa troppa attenzione all'utilizzo dell'acceleratore. Ecco allora che in città e in autostrada l'efficienza si riduce un po'.

Parliamo comunque di consumi commisurati alle caratteristiche di un SUV a trazione integrale e con cambio automatico a variazione continua che pesa quasi 1,7 tonnellate ed è lungo 4,62 metri. Il serbatoio da 54 litri di benzina garantisce sempre buone autonomie, anche superiori agli 800 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

815 km di autonomia

815 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

869 km di autonomia

869 km di autonomia Autostrada: 7,1 l/100 km (9,3 km/l)

502 km di autonomia

502 km di autonomia Economy run: 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

1.252 km di autonomia

1.252 km di autonomia Massimo consumo: 23,6 l/100 km (4,2 km/l)

226 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD ST-Line X Ibrido

(benzina) 112 kW Euro 6d-ISC-FCM 119 g/km 132 g/km

Dati

Vettura: Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD ST-Line X

Listino base: 41.100 euro

Data prova: 21/12/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, Pioggia, 11°/Sereno, 5°

Prezzo carburante: 1,769 euro/l (Benzina)

Km del test: 2.110

Km totali all'inizio del test: 971

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Hankook Winter i*cept evo3 X - 225/60 R18 104V XL M+S (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,40 l/100 km (18,52 km/l)

Computer di bordo: 5,2 l/100 km

Alla pompa: 5,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,39 euro

Spesa mensile: 76,42 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 209 km

Quanto fa con un pieno: 1.000 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.