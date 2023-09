Il recente restyling di Renault Arkana ha portato con sé alcuni aggiornamenti di stile e dotazioni, pur confermando la presenza in gamma delle motorizzazioni ibride. Per questo ho scelto la Arkana E-Tech full hybrid per capire come si comporta nella prova consumi reali.

L'Arkana ibrida "full" col motore 1.6 benzina+elettrico da 145 CV, la trazione anteriore e il cambio automatico multimodale senza frizione riesce a tirare fuori un'ottima media di 4,10 l/100 km (24,39 km/l) nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì, spendendo 28,99 euro per la benzina del viaggio.

Seconda nei consumi tra i SUV compatti full hybrid

Con questa ottima prestazione l'appena aggiornata Renault Arkana E-Tech Hybrid 145 si ritaglia un posto tra le migliori auto full hybrid provate negli ultimi dieci anni, esattamente a metà strada tra la Renault Clio E-Tech Hybrid E-Tech (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) e la Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l).

Renault Arkana restyling (2023), la vista di tre quarti anteriore

L'Arkana riesce anche a superare l'efficienza di altri SUV compatti full hybrid come Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e Toyota Corolla Cross 2.0H 2WD (4,65 l/100 km - 21,5 km/l).

Meglio della francese si è comportata solamente la Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 con i suoi 3,55 l/100 km (28,1 km/l).

Buona l'abitabilità e il bagagliaio

L'auto della prova consumi è la Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 E-Tech Engineered, la versione quasi al top della gamma che offre già di serie i cerchi in lega da 18", la vernice metallizzata Blu Zanzibar, le finiture esterne dorate, la strumentazione digitale su schermo da 10" e il climatizzatore automatico monozona.

Renault Arkana restyling (2023), gli interni

La presenza sull'esemplare in prova di alcuni optional a pagamento come il tetto panoramico apribile, l'impianto audio premium firmato Bose, il ruotino di scorta e i sistemi di guida autonoma di livello 2 portano il prezzo di listino poco sopra i 39.000 euro.

Tra le doti più apprezzabili di questa Arkana 2023, ereditate dal modello precedente, ho potuto notare il bagagliaio molto lungo e capiente, la buona abitabilità interna (anche nei posti dietro) e l'apprezzabile tenuta di strada. Sempre utile è poi la chiusura/apertura automatica in allontanamento/avvicinamento tipica di Renault. Peccato per la mancanza del portellone elettrico e dell'head-up display.

Consuma poco e fa tanta strada con un pieno

Grazie ai consumi sempre contenuti, anche in autostrada o in città, la Renault Arkana full hybrid riesce a raggiungere autonomie importanti per un'auto a benzina non ricaricabile.

Renault Arkana restyling (2023), la vista posteriore

Parlo dei 1.000 km con un pieno ottenibili facilmente e senza particolari accortezze. Il merito è anche del grande serbatoio da 50 litri di benzina.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,0 l/100 km (20 km/l)

1.000 km di autonomia

1.000 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

1.085 km di autonomia teorica

1.085 km di autonomia teorica Autostrada: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

860 km di autonomia teorica

860 km di autonomia teorica Economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1.720 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 E-Tech Engineered Ibrido

(Benzina) 69 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.435 kg 107 g/km

Dati

Vettura: Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 E-Tech Engineered

Listino base: 36.550 euro

Data prova: 07/09/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 33°/Sereno, 22°

Prezzo carburante: 1,964 euro/l (Benzina)

Km del test: 844

Km totali all'inizio del test: 11.462

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Kumho Ecsta HS51 - 215/55 R18 95H (Etichetta UE: A, C, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,99 euro

Spesa mensile: 64,42 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 248 km

Quanto fa con un pieno: 1.220 km

