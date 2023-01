Le auto SUV coupé piacciono ormai in ogni parte del mondo e anche gli italiani hanno scoperto di amare la praticità e lo stile di questi "ruote alte" con quel pizzico di sportività in più offerto anche da una coda ribassata e un portellone inclinato.

Le Case lo sanno e per questo hanno deciso di allargare la loro offerta di SUV coupé anche nella fascia bassa del mercato, quella dei segmenti B e C che raccolgono i modelli più venduti. Il risultato è che oggi si può comprare un SUV coupé nuovo spendendo meno di 35.000 euro e a volte anche molto di meno.

Per questo vogliamo offrirvi una rapida guida all'acquisto mettendo in fila tutti i SUV coupé sotto i 35.000 euro, ordinati in base al prezzo di listino della versione base. Buona scelta!

Volkswagen Taigo

La più economica tra le SUV coupé vendute in Italia è al momento la Volkswagen Taigo, basata sulla piattaforma compatta MQB A0 della T-Cross, ma con misure paragonabili alla più grande T-Roc.

Lunga 4,27 metri e con un bagagliaio dalla capacità minima di 438 litri, la versione che costa di meno è la Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 CV Life da 23.950 euro che ha motore a benzina da 95 CV e cambio manuale a 5 marce. Questa gode dell'incentivo statale di 2.000 euro con rottamazione.

Salendo di potenza e prezzo troviamo poi le Taigo con lo stesso motore 1.0 TSI da 110 CV, anche con cambio automatico doppia frizione DSG e con il 1.5 TSI da 150 CV. Il listino arriva così a un massimo di 30.700 euro, ma alcune versioni più potenti non rientrano nel limite dei 135 g/km di CO2 per avere l'incentivo.

Citroen C4 X

Una delle novità più recenti sul mercato dei SUV coupé è la Citroen C4 X, la quattro porte francese con stile crossover rialzato che parte dalla C4 per offrire qualcosa di originale e diverso.

Il prezzo della versione base Feel con motore PureTech 1.2 benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 marce è di 25.300 euro. La lunghezza è di 4,60 metri e la capacità del bagagliaio va da un minimo di 510 litri a un massimo di 1.360 litri con sedili posteriori abbattuti. Le ridotte emissioni di CO2 le permettono di rientrare negli incentivi statali.

Chi vuole più potenza per la C4 X a benzina o la motorizzazione diesel, in gamma ci sono anche la PureTech 130 e la BlueHDi 130, anche con cambio automatico, il listino arriva a un massimo di 34.300 euro.

Mazda CX-30

Forse la Mazda CX-30 non è una classica SUV coupé, ma ha uno stile dinamico e grintoso, con un posteriore più filante rispetto alla CX-5 che le vale di essere inserita in questa lista.

La versione più economica è la Mazda CX-30 M Hybrid E-Skyactiv G che costa di base 27.350 euro. A spingerla è il motore 2.0 mild hybrid da 122 CV con trazione anteriore e cambio manuale 6 marce. Con 134 g/km di CO2 è al limite del tetto fissato per gli incentivi statali. Lunga 4,39 metri, la CX-30 ha un bagagliaio con capacità variabile da 422 a 1.406 litri.

Le altre versioni della Mazda CX-30, tutte 2.0 mild hybrid, arrivano fino a 150 CV di potenza, con cambio automatico e sempre trazione anteriore con listini fino a 29.850 euro.

DFSK Glory iX5

Quasi sconosciuta da noi, ma distribuita anche in Italia dall'azienda toscana Giotti Victoria, è la DFSK Glory iX5, SUV coupé cinese prodotto dalla Dongfeng Sokon Automobile che misura 4,68 metri di lunghezza e ha un bagagliaio da 379 litri a 796 litri.

La DFSK Glory iX5 viene venduta in allestimento unico a un prezzo di 28.590 euro ed è dotata di un motore 1.5 turbo benzina di origini Mitsubishi da 145 CV. Il cambio è un atuomatico CVT e la trazione è anteriore, mentre le elevate emissioni di CO2 la escludono dall'Ecobonus statale.

Renault Arkana

Salendo un po' coi prezzi di listino troviamo la Renault Arkana che con l'allestimento base "techno", il motore 1.3 mild hybrid benzina da 140 CV e il cambio doppia frizione 7 marce costa 31.550 euro.

Il SUV coupé di Renault è lungo 4,56 metri e ha un bagagliaio di 492-1.278 litri ha emissioni di CO2 così basse da consentirle di rientrare sempre nel limite dei 135 g/km per gli incentivi statali, anche nella versione full hybrid da 145 CV che costa come minimo 33.050 euro.

Toyota C-HR

La Toyota C-HR è ormai un classico tra i SUV coupé, o comunque tra i "ruote alte" dal design sportivo e dinamico. L'allestimento d'accesso alla gamma è l'active che abbinato al motore 1.8 full hybrid benzina da 122 CV e al cambio e-CVT costa 33.500 euro.

Con i suoi 110 g/km di CO2 rientra nei limiti degli incentivi statali 2023 (2.000 euro di sconto con rottamazione obbligatoria), è lunga 4,39 metri e ha un bagagliaio di 377-1.164 litri. Gli allestimenti più ricchi e la versione 2.0 full hybrid da 184 CV arrivano a toccare, di listino, i 42.550 euro.

Peugeot 408

Una nuovissima arrivata è la Peugeot 408, a metà strada tra il crossover e la berlina rialzata con look sportivo da quasi coupé. Col motore 1.2 turbo benzina da 131 CV e il cambio automatico 8 marce ha un prezzo base di 33.800 euro nell'allestimento Allure.

Con 136 g/km di CO2 non può godere degli incentivi statali, cosa che invece fanno le versioni ibride plug-in fino a 225 CV. Ma le versioni ricaricabili alla spina arriva a costare anche 48.700 euro. La lunghezza della Peugeot 408 è di 4,68 metri e il bagagliaio va da 531 a 1.611 litri.

Cupra Formentor

Chiudiamo questa carrellata con un SUV che è sportivo nello stile e nelle motorizzazioni. Si tratta di Cupra Formentor, SUV spagnolo che col motore 1.5 turbo benzina da 150 CV, trazione anteriore e cambio manuale 6 marce costa di listino 34.600 euro.

La Formentor 1.5 TSI emette più CO2 di quanta ne preveda il limite per gli incentivi statali 2023. Più bassa è la CO2 delle versioni ibride plug-in e diesel, ma queste hanno prezzi superiori, fino ad arrivare ai 72.700 euro della 2.5 TSI da 390 CV. La Formentor è lunga 4,45 metri e ha un bagagliaio da 450 litri minimi.