Basta guardare al volo i dati di mercato per rendersi conto che i crossover/SUV coupé piacciono. Vendono tanto, ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto Citroen a lanciare la nuova C4 X, una versione allungata dalla C4, più muscolosa esteticamente e molto più spaziosa all'interno (+130 litri di bagagliaio).

La gamma motori poi gioca a suo favore dato che questa C4 X non rinuncia al diesel, affiancandolo in gamma a due benzina e alla versione 100% elettrica. Per metterla alla prova su strada siamo volati in Spagna, sulle splendide strade collinari nei dintorni di Madrid. Come va? Cliccate sul video qui sopra per scoprirla nel dettaglio!

Citroen C4 X: esterni

La X fa intuire che si tratti di un modello rialzato ma attenzione a non considerare la Citroen C4 X un SUV vero e proprio dato che la trazione integrale non si può avere nemmeno a richiesta. Rispetto alla C4 standard, è più lunga di 24 cm e tocca i 4 metri e 60, mentre larghezza e altezza non cambiano.

Davanti i protagonisti sono sicuramente i fari la firma luminosa a LED che sembra convergere verso il grande logo al centro della griglia. Il posteriore però è la vista più particolare: il tetto scende e il lunotto è inclinato, con i fari che hanno una linea morbida e avvolgente.

Citroen C4 X: interni

L'abitacolo di questa C4 X è identico a quello della sorella C4, un ambiente pensato per essere in primis pratico e razionale, di sostanza, senza ricorrere a fronzoli stilistici. I materiali di rivestimento sono per lo più rigidi con un’alternanza di plastiche semplici e lavorate superficialmente solo nella parte alta della plancia. Nessun cambiamento anche nelle dotazioni: la strumentazione è digitale e dal display centrale dell'infotainment da 10" si controllano tutti parametri dell'auto, climatizzazione esclusa. Rotori e tasti, invece, sono subito sotto.

Il tetto discendente non penalizza troppo l'abitabilità posteriore, con lo spazio che è lo stesso tra i due modelli considerando il passo identico. Sembra però che ci sia più spazio, sensazione dovuta alla maggior inclinazione degli schienali che permettono anche ai più alti di non toccare con la testa. Il bagagliaio è molto grande, da 510 litri di capacità minima (+ 130 litri) e regolare nelle forme.

Citroen C4 X: guida

Per questo primo contatto con la Citroen C4 X abbiamo scelto di guidare il benzina più potete a listino, il 1.2 tre cilindri turbo benzina da 130 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico EAT8 a 8 marce. Si tratta di un gruppo motore-trasmissione collaudato che già abbiamo avuto modo di provare su altri modelli del Gruppo ex-PSA che si conferma anche su questa nuova Citroen: alla C4 X non piace andare forte, non ha un'indole sportiva, e dà il meglio di sé ad andature tranquille.

Il cambio è molto fluido nel salire e scendere di rapporto e permette al motore di girare basso anche a vantaggio dell'insonorizzazione in abitacolo. Sempre a livello di rumorosità, è vero che il tre cilindri alza un po' troppo la voce ai bassi o quando si accende la macchina a freddo, ma quando si prende velocità è molto ben ovattato. I fruscii aerodinamici cominciano a farsi sentire sopra i 100-110 km/h all'altezza degli specchietti, mentre il rotolamento degli pneumatici è sempre ben ovattato.

La piattaforma è la stessa delle cugine Peugeot 208 e 2008 il che le garantisce bel comportamento dinamico. Si sente però che tutti gli elementi sono tarati per un'esperienza di guida super rilassata, a partire dallo sterzo. Il volante è sempre leggero in tutte le condizioni a prescindere dalla modalità di guida selezionata, non è particolarmente diretto, è preciso ma bisogna fare i conti con un vuoto al centro abbastanza accentuato. Per quanto riguarda il pedale del freno, il feedback è lo stesso: è spugnoso, modulabile ma la prima parte di corsa del pedale è piuttosto lunga.

Con 4,60 metri di lunghezza, la C4 X è veramente al limite per non avere problemi di parcheggio in una grande città. Convince molto però la sua sfruttabilità perché il raggio di sterzata è buono e la visibilità eccezionale. Davanti le superfici vetrate sono ampie e si percepiscono molto bene gli ingombri della carrozzeria e anche dietro la visibilità non è male. Non è facile intuire la lunghezza della coda ma, qui, vengono in soccorso i sensori di parcheggio e il sistema di telecamere a 360°.

Nel corso di questa test abbiamo avuto modo di provare anche la e-C4 X, versione 100% elettrica basata sulla stessa piattaforma. Posizionata sotto il pianale, la batteria da 50 kWh di capacità alimenta un motore elettrico anteriore da 136 CV e 260 Nm di coppia massima per un'accelerazione da 0 a 100 in circa 9,7 secondi e una velocità massima di 150 km/h, numeri più vicini a quello di una citycar o di una segmento B elettrica piuttosto che ai dati dichiarati da altre EV di pari categoria.

Nonostante prestazioni non particolarmente brillanti però l'erogazione è lineare e il peso extra di 300 kg, siamo a poco più di 1.500 in totale, rispetto alla variante endotermica gioca a suo favore quando si tocca il tasto del coinvolgimento alla guida: il baricentro è più basso e le sospensioni sono state irrigidite per un ingresso in curva più rapido e con meno rollio generale. Lo sterzo è leggero e un po' vuoto al centro ma in linea con l'indole turistica di questa e-C4, mentre il pedale freno non mi ha convinto del tutto perché spugnoso nella prima parte della corsa.

Questa taratura turistica gioca a vantaggio dell'autonomia, con quella reale che dovrebbe attestarsi sui 300 km, meno rispetto ai 360 dichiarati in ciclo di omologazione WLTP. Finisco con la ricarica: il caricatore di bordo assorbe un massimo di 7,4 kW, o di 11 se scegliete l'optional del caricatore più potente, in corrente alternata, di 100 kW invece in continua.

Citroen C4 X: prezzi

La nuova Citroen C4 X è già ordinabile nelle concessionarie a partire da 25.300 euro per la versione 1.2 a benzina da 100 CV. C'è poi un altro benzina da 130 CV sempre 1.2 da circa 29 mila euro, e un diesel 1.5 da 130 da poco meno di 31 mila. L'elettrica parte da 38.300 euro incentivi e sconti esclusi.

Quattro gli allestimenti disponibili, con il base Feel che ha di serie il climatizzatore bi-zona, i fendinebbia e il pacchetto Safety con la frenata automatica di emergenza e l’avviso per il cambio involontario della corsia. Salendo di livello ovviamente la dotazione si fa via via sempre più completa, con il top di gamma Shine Pack che include anche l'head up display, l'infotainment da 10" e la suite completa di assistenti alla guida.