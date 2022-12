Lunga come una station wagon, finiture da ammiraglia e stile da crossover. Con questa breve descrizione si può riassumere la Citroen C5 X, auto dalle diverse anime che oltre ai 4,80 metri da paraurti a paraurti vanta un design molto originale a la motorizzazione ibrida plug-in da 225 CV.

Proprio la Citroen C5 X Hybrid 225 E-EAT8 è al centro di questa nuova prova consumi reali, test nel quale la grande cinque porte francese mette a segno una buona media di 4,55 l/100 km (21,98 km/l) e registra una spesa di 29,21 euro per il viaggio (26,11 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità). Uscendo dalla Capitale in modalità elettrica nel tragitto standard Roma-Forlì percorre 47 km con un pieno di batteria.

Consumi da metà classifica

Nella classifica dei consumi reali questa Citroen C5 X plug-in hybrid va a occupare il centro della graduatoria, a pari merito con la nuova Lexus NX 450h+ AWD Plug-In e davanti a Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) e Lynk & Co 01 ibrida plug-in (5,00 l/100 km - 20,0 km/l).

Citroen C5 X

Meglio hanno invece fatto Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la regina del segmento Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Silenziosa, comoda e spaziosa, può migliorare negli ADAS

L'auto provata è la Citroen C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Shine Pack, l'allestimento top di gamma che include cerchi da 19", fari a LED, strumentazione digitale, infotainment su display centrale da 12,1", interni in pelle, portellone elettrico, sedili anteriori elettrici e sospensioni attive. La presenza di optional come la vernice metallizzata e il tetto apribile portano il prezzo di listino poco oltre i 53.000 euro. Questo prezzo le permette di godere degli incentivi statali fino a 6.000 euro con rottamazione.

Citroen C5 X, gli interni

Particolarmente apprezzabile è il comfort di viaggio di questa potente e silenziosa C5 X, così come il tanto spazio a disposizione per passeggeri e bagagli, il cambio automatico a 8 rapporti e l'ergonomia dei comandi di bordo. Bene anche i 225 CV scaricati sulle ruote anteriori, mentre si sente la mancanza su una simile ammiraglia dei fari a matrice di LED e di alcune ottimizzazioni agli ADAS, in particolare ai sistemi di mantenimento corsia e cruise control adattivo.

Citroen C5 X, scopritela nella video prova

Vicina ai 50 km di autonomia elettrica

Quando la batteria da 12,4 kWh della Citroen C5 X è carica si possono percorrere in media 45 km in modalità elettrica a zero emissioni, con punte oltre i 55 km in condizioni ideali da economy run.

Se invece si viaggia con la batteria scarica i consumi di benzina salgono un po', pur restando nella media per una simile ammiraglia ibrida da 225 CV. Il serbatoio da 40 litri di benzina richiede qualche rabbocco nei lunghi viaggi autostradali, con autonomie attorno ai 500 km.

Citroen C5 X, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

552 km di autonomia

552 km di autonomia Autostrada: 7,7 l/100 km (12,9 km/l)

516 km di autonomia

516 km di autonomia Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

972 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Citroen C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Shine Pack Ibrido

(Benzina) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.722 kg 30 g/km

Dati

Vettura: Citroen C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Shine Pack

Listino base: 51.150 euro

Data prova: 15/12/2022

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 18°/Pioggia, 7°

Prezzo carburante: 1,594 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.963

Km totali all'inizio del test: 13.012

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 67 km/h

Pneumatici: Michelin e.Primacy - 205/55 R19 97V XL S1 - (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,55 l/100 km (21,98 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,21 euro (26,11 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità)

Spesa mensile: 58,02 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 276 km *

Quanto fa con un pieno: 879 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.