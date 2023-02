Auto interessante e tecnologia promettente. Questa è in estrema sintesi l'impressione che ho ricavato provando la Nissan Qashqai e-Power, la nuova ibrida con range extender che mi piace definire "l'elettrica che va a benzina".

È infatti la prima volta che guido per la prova consumi reali un'auto con questa tecnologia che prevede la trazione puramente elettrica sulle ruote e la presenza a bordo di un motore a benzina destinato solo a ricaricare la batteria, senza cambio né collegamento alle ruote.

Il risultato è che il SUV giapponese si guida come la maggior parte delle full hybrid, ma con la tipica potenza e coppia istantanea delle elettriche, registrando un ottimo consumo medio di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì, spendendo 31,36 euro per la benzina necessaria al viaggio.

Consuma meno di molti SUV full hybrid

Trattandosi della prima auto provata con sistema ibrido serie (range extender o EREV) ho deciso di confrontare i consumi della Qashqai e-Power con le altre full hybrid presenti nella classifica consumi reali, quelle che per funzionamento e alimentazione più si avvicinano al SUV di Nissan. Alla fine sono tutte alimentate a benzina e non sono ricaricabili alla spina!

Nissan Qashqai e-Power, la prova su strada

Quello che emerge dal raffronto è che la Nissan Qashqai e-Power mossa sulle ruote anteriori da un motore elettrico da 190 CV riesce a fare un po' meglio della Renault Austral E-Tech full hybrid 200 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e molto meglio di altri SUV con dimensioni e prestazioni simili: Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 CV AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l) e Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD (6,10 l/100 km - 16,3 km/l).

Consumi inferiori li registrano invece solo due SUV full hybrid come Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e Lexus UX 250h 2WD (4,35 l/100 km - 22,9 km/l). Un dato interessante è anche quello che mette fianco a fianco la Qashqai e-Power con la versione mild hybrid già provata: 4,75 l/100 km (21,0 km/l) della e-Power contro i 5,55 l/100 km (18,0 km/l) della Qashqai mild hybrid.

Potente e fluida proprio come un'elettrica

L'auto in prova è la Nissan Qashqai e-Power 190 2WD Tekna+, la versione top di gamma che nella dotazione di serie ha cerchi in lega da 20", barre longitudinali e tetto in vetro, sedili anteriori rivestiti in pelle, elettrici, riscaldabili e massaggianti, portellone elettrico con apertura a piede, impianto audio premium Bose, head-up display e tutti gli ausili alla guida compresi nel Propilot Assist.

L'aggiunta della vernice bianca perlata con tetto nero a contrasto porta il prezzo di listino a quota 47.420 euro, ma non manca davvero nulla, neppure il volante e il parabrezza riscaldabili, la telecamera a 360 gradi e il caricatore wireless per lo smartphone.

Nissan Qashqai e-Power, gli interni

Con questa spesa si ottiene un SUV molto moderno e tecnologico, piacevolissimo da guidare in ogni situazione, con la potenza e la fluidità di guida tipica delle auto elettriche. Anche il comfort di viaggio è ai massimi livelli, leggermente ridotto solo dalla periodica accensione del motore a benzina, un 1.5 turbo a tre cilindri che di tanto in tanto ricarica la batteria. L'intervento del motore termico diventa più avvertibile quando si cerca la massima accelerazione, ma resta comunque in un range sonoro più che accettabile.

Tutti gli ausili alla guida funzionano bene e anche lo spazio a bordo e la capacità di carico del bagagliaio contribuiscono a rendere questa Qashqai e-Power un'auto molto piacevole "da vivere". Da notare è poi il fatto che, come per tutte le ibride, anche per questa Qashqai il calcolo del bollo auto viene fatto sulla potenza del solo motore termico che in questo caso è di 116 kW (158 CV).

Costante nell'efficienza, anche in autostrada

Quello che mi ha piacevolmente sorpreso nei consumi reali della Nissan Qashqai e-Power è la costanza di rendimento e il fatto che l'efficienza si mantiene su ottimi livelli in qualsiasi condizione di guida, anche in autostrada dove consuma meno di molti altri SUV full hybrid.

Particolarmente efficiente è poi nella guida mista urbano-extraurbano, arrivando a un'autonomia teorica attorno ai 900 km grazie al serbatoio da 55 litri di benzina. Con una guida molto attenta e a velocità costante ridotta in stile "economy run" il consumo raggiunge livelli quasi record e l'autonomia teorica supera i 1.500 km. Ciò significa che col "piede leggero" sull'acceleratore è possibile ottenere consumi davvero molto bassi.

Grazie alla batteria da 1,97 kWh e alla possibilità di scegliere la modalità elettrica EV sono riuscito (in condizioni ideali e a batteria ricaricata in discesa) a percorre a zero emissioni un tratto di circa 9 km. Quasi un record, battuto solo dalla vecchia Toyota Prius Hybrid che era arrivata a 10 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

841 km di autonomia teorica

841 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

979 km di autonomia teorica

979 km di autonomia teorica Autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

808 km di autonomia teorica

808 km di autonomia teorica Economy run: 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1.892 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Nissan Qashqai e-Power 190 2WD Tekna+ Ibrido

(Benzina) 116 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.610 kg 122 g/km

Dati

Vettura: Nissan Qashqai e-Power 190 2WD Tekna+

Listino base: 46.020 euro

Data prova: 17/02/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 14°/Sereno, 6°

Prezzo carburante: 1,834 euro/l (Benzina)

Km del test: 757

Km totali all'inizio del test: 878

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 235/45 R20 100V XL S1 (Etichetta UE: A, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,7 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,36 euro

Spesa mensile: 69,69 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 230 km

Quanto fa con un pieno: 1.158 km

