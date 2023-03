Lo sviluppo della Gordon Murray T.50 sta per terminare. Designata come l’erede spirituale della McLaren F1 (disegnata anch’essa da Murray), la supercar inglese è arrivata alle ultime fasi della sua gestazione.

Le prime consegne ai clienti sono previste nei prossimi mesi, i quali vedendo questo video saranno sicuramente ancora più impazienti di mettersi al volante di una super sportiva davvero vecchia scuola.

Le sensazioni di guida

Nel video, il collaudatore Dario Franchitti è uno dei primi fortunati a poter salire a bordo della vettura. Il veloce test-drive è condotto nei dintorni degli stabilimenti, in un contesto cittadino ed extraurbano, dove realisticamente la maggior parte degli acquirenti guiderà la Gordon Murray.

Le inquadrature mostrano subito la particolarità della posizione di guida centrale (come nella McLaren F1), mentre in sottofondo si sente la colonna sonora del V12.

Nonostante il traffico e la presenza dei limiti di velocità, è difficile resistere alla tentazione di affondare il piede sull’acceleratore per ricevere la spinta (e il canto) del 12 cilindri. A rendere tutto ancora più coinvolgente è la presenza del cambio manuale a 6 marce che sembra creare una connessione ancora più diretta tra guidatore e auto.

A mettersi al volante è anche Gordon Murray stesso, in uno degli ultimi passaggi della sua “creatura” prima della produzione in serie limitata.

Un V12 da Oscar

Prodotta in appena 100 esemplari da circa 3 milioni di euro l’uno, la T.50 è alimentata da un 12 cilindri aspirato non elettrificato capace di sfiorare i 12.100 giri al minuto (il regime più alto mai registrato per una V12 di serie).

Gordon Murray Automotive T.50

Il 3,9 litri sviluppato in collaborazione con Cosworth raggiunge i 663 CV e 467 CV. Una potenza relativamente modesta se paragonata a quella di tante altre supercar, ma bisogna tenere a menta che la Gordon Murray pesa appena 986 kg. E per i veri “paperoni” è pronta anche la versione S Niki Lauda da 711 CV e carrozzeria alleggerita a soli 852 kg.