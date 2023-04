La famiglia di modelli firmati da Gordon Murray si espande con la T.33 Spider. Strettamente imparentata per stile e meccanica con la versione coupé, la prima “scoperta” del marchio inglese punta ancora di più sull’esperienza di guida permettendo di ascoltare il sound del V12 in modo più diretto e coinvolgente.

Si trasforma in pochi secondi

Per stessa ammissione di Gordon Murray, la Spider è stata progettata prima ancora della coupé. Ciò ha permesso di mantenere inalterate le proporzioni dell’auto e le caratteristiche tecniche della sua carrozzeria.

Gordon Murray T.33 Spider

Le uniche differenze riguardano la presenza di un doppio pannello in fibra di carbonio (disponibile in varie colorazioni) che può essere rimosso e posizionato nel bagagliaio anteriore. Inoltre, è stato modificato leggermente il montante anteriore, mentre il lunotto posteriore può essere abbassato per sentire meglio la melodia del 12 cilindri.

La plancia della Gordon Murray T.33 Spider Un dettaglio del cofano della Gordon Murray T.33 Spider

L’abitacolo presenta eleganti rivestimenti in pelle e Alcantara, oltre a finiture in fibra di carbonio sui sedili e sul volante. A dominare la plancia è sempre il quadro strumenti con contagiri analogico e valore di fondo scala a 11.100 giri, mentre i due schermi al suo fianco visualizzano le impostazioni del clima e dell’infotainment, il quale supporta con la connettività wireless di Apple CarPlay e Android Auto.

Un V12 purissimo e per pochi

L’aumento di peso contenuto in appena 18 kg (per un totale di 1.108 kg) promette di mantenere inalterate le prestazioni offerte dal 3.9 V12 sviluppato da Cosworth.

Gordon Murray posa di fianco al V12 della T.33 Spider

Così, la Gordon Murray eroga sempre 617 CV e 451 Nm ed è abbinata esclusivamente al cambio manuale a 6 rapporti della Xtrac. Purtroppo, come nel caso della coupé, il brand inglese non rivela i dati di velocità massima e accelerazione 0-100, anche se è lecito attendersi valori in linea con quelli di Lamborghini Huracan, Ferrari Roma e Porsche 911 Turbo.

Rispetto alle rivali, però, la T.33 Spider sarà molto più esclusiva. La sua produzione sarà limitata a soli 100 esemplari, con un prezzo base (ancora non rivelato ufficialmente) che potrebbe aggirarsi oltre gli 1,6 milioni di euro.