Avete presente quelle persone che prima di andare via salutano tutti, ma proprio tutti, tanto da dare l'impressione di non volersene andare davvero? Ecco, la Lamborghini Huracan è così. L'addio alla produzione, annunciato tempo fa, si sta per materializzare eppure è ancora qui. E no, nessuno di noi è scocciato dalla cosa. Anzi.

Così dopo la STJ (sigla che sta per Super Trofeo Jota) ecco arrivare un'altra versione speciale, presentata in anteprima mondiale alla Milano Design Week 2024. Si chiama Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain e sarà prodotta in appena 12 esemplari - già tutti venduti - caratterizzati da livree molto particolari.

Mimetica per apparire

Quattro differenti stili mimetici, ognuno a ricordare i diversi terreni che si possono affrontare bordo della Lamborghini Huracan Sterrato: neve, sabbia, piste fuori mano e deserto. Luoghi dove le altre Huracan possono solo sognare di mettere le ruote.

Colorazioni create dal reparto Ad Personam di Lamborghini, quello dedicato alle personalizzazioni delle vetture del Toro, con verniciature mimetiche opache chiamate NEVE, SABBIA, BOSCO e TERRA. Per tutte sono previsti tetto, cofano motore e barre portatutto in nero opaco. I cerchi sono forgiati da 19" anch'essi in nero opaco, a nascondere le grosse pinze dell'impianto frenante.

Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain, gli interni

All'interno la Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain ha beneficiato del lavoro del reparto Ad Personam uscendone con fibra di carbonio a vista e Alcantara, grafiche Sterrato dedicate realizzate al laser e una targhetta che la identifica come edizione speciale, richiamando nei colori la livrea esterna.

Il V10 canta ancora

Indiscusso protagonista della Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain è il classico V10 aspirato di 5,2 litri, pronto per la pensione, da 610 CV e 560 Nm di coppia, abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale con differenziale posteriore autobloccante meccanico. La velocità massima è di 260 km/h, con 0-100 km/h bruciato in 3,4".

Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain

Rispetto al resto della gamma Huracan la Sterrato si caratterizza per assetto rialzato di 44 mm e carreggiate allargate, per meglio affrontare percorsi dove l'asfalto non è che un miraggio.

La prova della Lamborghini Huracan Sterrato