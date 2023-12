Ogni fine anno è, per definizione, un ciclo che si chiude. Un momento che ci fa ripercorrere – sempre che la memoria ci assista - un po’ tutte le tappe più significative degli scorsi trecentosessantacinque giorni.

Per me, una di queste occasioni è stata sicuramente l’esperienza a bordo della, o meglio delle, Lamborghini Huracan. Un’auto che avevo già avuto modo di guidare (per andare in palestra, tra l’altro) e che già di per sé rende straordinario qualsiasi tragitto, ma questa volta il tutto è stato ancora più speciale.

E allora, portandovi con me in questo viaggio da mille e una emozioni, insieme con l’intera Redazione di Motor1.com vi facciamo i migliori auguri di un sereno Natale e di uno splendido anno nuovo! E, ovviamente, buona visione!

Lamborghini Huracan, una vita da record: come lei nessuna

La Gallardo aveva già dimostrato tutto il potenziale di un modello di supersportiva più compatto (oltre 14.000 unità vendute dal 2003 al 2013), ma dal 2014, anno in cui la Huracan è stata svelata, le cose non sono più state le stesse.

Nel corso della sua vita, la sorella minore dell’Aventador è riuscita, infatti, a imporsi come la più venduta della storia di Sant’Agata, superando il record delle 20.000 unità.

Questo grazie principalmente alle sue doti dinamiche eccezionali e a tutta la prestanza del sinfonico V10, ma anche grazie alle tante versioni e declinazioni che si sono succedute nel tempo. E ho avuto modo di guidare, e godermi, buona parte di queste durante l’evento Ultimate Huracan Drive: dalla Sterrato alla Tecnica, dalla STO alla Evo Spyder.

"The last dance"

L’avrete già capito dal nome dell’evento: quello che vi racconto nel video è l’ultimo ballo con la Huracan. Così come per la Gallardo prima di lei, dopo dieci anni è arrivato il momento di entrare nella Walk of Fame della storia dell’automobilismo mondiale e di lasciare spazio a una nuova generazione di “baby Lambo”.

Il 2024 è l’anno in cui l’erede si affaccerà sul mercato. Non sappiamo il nome e le voci dicono che avrà un motore V8, forse biturbo, e che sarà ibrida plug-in, con una potenza vicina ai 700 CV. Quel che è certo è sarà fenomenale, non c’è dubbio. Come tutte le Lamborghini.

Ma non ci sarebbe potuta essere senza la Huracan e il successo che questa ha avuto. Dunque, lei, oltre a celebrarla, dobbiamo ringraziarla. E non c’è modo migliore di farlo se non con un’ultima guidata.