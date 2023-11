Cresce l’attesa per l’erede della Lamborghini Huracan. La nuova “Lambo” non ha ancora un nome, ma foto e video spia degli scorsi mesi ci hanno permesso di avere un’idea sulle forme e sul suo sound. Di certo c’è che la nuova supercar di Sant’Agata Bolognese adotterà un powertrain ibrido, mentre lo stile sarà ancora più affilato.

Come sarà, quindi, questa “nuova” Huracan? Proviamo a immaginarlo nel nostro esclusivo render.

Frontale inedito

Prendendo spunto proprio dalle foto e dai video spia, il render dà vita a una Lamborghini caratterizzata da linee tesissime. Le classiche forme da supercar a motore centrale sono interpretate in una chiave ancora più moderna, con un frontale basso e sottili fari LED.

Lamborghini Huracan Hybrid, il render di Motor1.com

Un elemento distintivo della Lamborghini saranno i gruppi ottici esagonali montati in corrispondenza, che dovrebbero avere la funzione di luci di posizione e indicatori di direzione. Nella fiancata, troviamo delle ampie "bocche" per convogliare l’aria verso il motore, mentre i cerchi potrebbero avere dimensioni di almeno 20" e una gommatura generosa, soprattutto sull’asse posteriore.

Numerose modifiche riguarderanno anche gli interni, ma per il momento non ci sono video spia su cui basarci per fare delle ipotesi concrete.

Un’ibrida che sa correre

Anche se la Huracan diventerà ibrida, non ci saranno compromessi in termini di prestazioni. Al posto del 5.2 V10 aspirato, infatti, ci sarà un V8 biturbo capace – secondo diversi rumors non confermati ufficialmente – di raggiungere i 10.000 giri, coi due turbo in grado di attivarsi superati i 7.000 giri.

Le foto spia dell'erede della Lamborghini Huracan

In totale, il powertrain dovrebbe erogare tra i 700 e i 900 CV: sarà quindi più potente della Huracan attuale, ma comunque al di sotto dei 1.015 CV della Revuelto. La Lamborghini dovrebbe essere una plug-in, dando così la possibilità di guidare per qualche decina di chilometri solo in modalità elettrica.

Infine, ci aspettiamo l’abbinamento alla trasmissione automatica a 8 rapporti della Revuelto e versioni a trazione posteriore e integrale.