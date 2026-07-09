Lamborghini porta il tweed in lana sulla Temerario Ad Personam

La Lamborghini Temerario cambia volto con una configurazione unica che porta per la prima volta nella storia del marchio il tweed in lana all'interno di una sportiva di serie.

Presentata al Goodwood Festival of Speed 2026, questa versione speciale è stata realizzata dal programma Ad Personam, il reparto di personalizzazione di Lamborghini, per mostrare le possibilità offerte dalla personalizzazione più esclusiva.

Un abitacolo ispirato alla tradizione italiana

Il progetto reinterpreta la Temerario attraverso richiami al mondo dell'alta sartoria. All'esterno, la carrozzeria è attraversata da linee grafiche che ricordano i segni utilizzati dai designer durante la fase di progettazione, mentre nell'abitacolo debutta il tessuto "Gessato", un tweed in lana vergine con motivo a righe sottili impiegato nei pannelli porta, nel rivestimento del tetto e nella parete posteriore.

18 Fonte: Motor1 Italy

Il materiale è abbinato a pelle, fibra di carbonio a vista e ricami dedicati, creando un contrasto tra elementi tradizionali e tecnologie moderne. Nella variante con pacchetto Alleggerita, la lana viene sostituita dal Corsa Tex by Dinamica, un tessuto tecnico studiato per contenere il peso senza rinunciare all'effetto estetico.

V8 biturbo ed elettrico per 920 CV

Sotto la carrozzeria non cambia la meccanica della Temerario. La supercar, presentata al Goodwood Festival of Speed 2026, è spinta da un nuovo V8 biturbo di 4 litri sviluppato interamente a Sant'Agata Bolognese, capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto e di erogare 800 CV.

Lamborghini Temerario Ad Personam con il tweed in lana Foto di: Motor1 Italy

Insieme ai tre motori elettrici, la potenza complessiva arriva a 920 CV, sufficienti per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, raggiungere i 200 km/h in 7,1 secondi e toccare una velocità massima di 343 km/h. Il telaio in alluminio di nuova generazione, più rigido del 20% rispetto a quello del modello precedente, completa un progetto che unisce prestazioni elevate e possibilità di personalizzazione praticamente illimitate attraverso il programma Ad Personam.