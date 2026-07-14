La supercar più selvaggia e off-road si chiama Rezvani Dune

Rezvani è pronta a dare vita a una categoria completamente nuova. La casa americana ha diffuso le prime immagini della Dune, definita come la prima supercar progettata per il fuoristrada. A voler essere precisi potrebbe non essere proprio la prima di questo genere, visti alcuni esempi artigianali del passato e la più famosa .

Il debutto mondiale è previsto entro la fine di luglio, ma le prime immagini teaser raccontano già un progetto fuori dagli schemi, destinato a essere costruito in appena sette esemplari.

Una supercar che cambia terreno

Per decenni le supercar sono state sviluppate pensando esclusivamente all'asfalto, con una famosa eccezione rappresentata dalla Lamborghini Huracan Sterrato. Con la Dune, invece, Rezvani vuole dimostrare che prestazioni elevate e guida in fuoristrada possono convivere. L'idea è quella di offrire un'auto capace di affrontare sabbia, sterrati e percorsi impegnativi senza rinunciare alle emozioni tipiche di una sportiva ad alte prestazioni.

Rezvani Dune (2028), la vista frontale Foto di: Rezvani

Le immagini diffuse mostrano un modello con carrozzeria in fibra di carbonio completamente ridisegnata, assetto rialzato, carreggiate più larghe e pneumatici tassellati, elementi che la distinguono nettamente dalle supercar tradizionali.

V10 da 800 CV e trazione integrale

Il cuore della Dune sarà un V10 5.2 litri (quello della Huracan?) sovralimentato capace di sviluppare fino a 800 CV. La potenza verrà scaricata sulle quattro ruote attraverso un sistema di trazione integrale progettato per offrire prestazioni sia su strada sia sui fondi a bassa aderenza.

Rezvani Dune (2028), la vista posteriore Foto di: Rezvani

Rezvani promette inoltre importanti modifiche all'assetto, con sospensioni dedicate e una meccanica sviluppata per sopportare l'impiego in fuoristrada senza compromettere il carattere sportivo della vettura.

Produzione limitata e debutto imminente

La Dune sarà una delle Rezvani più esclusive di sempre. La produzione verrà infatti limitata a soli sette esemplari destinati ai collezionisti di tutto il mondo. L'azienda ha già aperto le prenotazioni, richiedendo un deposito rimborsabile di circa 1.300 euro (1.500 dollari).

Tutti i dettagli tecnici, il design definitivo e i prezzi saranno comunicati durante la presentazione ufficiale prevista per la fine di luglio. Le prime consegne sono invece programmate nel corso del 2028.