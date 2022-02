Presentata nel 2018 la Mercedes Classe A si prepara ad affrontare il 2022 con classico restyling di metà carriera che riguarderà tutte le versioni della compatta della Stella, dalla classica alle sportive 35 AMG e 45 AMG. Per tutte le novità riguarderanno gli esterni, come testimoniato dalle poche camuffature che vediamo in foto - dove la protagonista è la A 45 AMG - e gli interni.

Proprio qui si concentrerà una piccola ma importante novità di stile e tecnologica, a modificare l'interazione con il sistema multimediale MBUX e l'azionamento di alcune funzionalità dell'auto.

Piccola ma importante

Guardando alle foto degli interni della Mercedes Classe A 2022 infatti si nota l'assenza del trackpad sul tunnel centrale, sostituito da un piccolo porta oggetti. All'appello mancano anche i tasti laterali mentre rimangono la rotella per il volume, il pulsante per azionare le telecamere di parcheggio e quello per la modalità di guida "Dynamic".

Un cambiamento piccolo nelle forme ma importante per la vita di bordo, a significare come per azionare il sistema di infotainment ci si dovrà affidare o ai comandi touch del monitor centrale o a quelli vocali evoluti. Il resto dell'arredamento sembra essere lo stesso della generazione attuale, anche se proprio l'MBUX potrebbe essere ancora protagonista con nuove funzionalità

Mild hybrid?

Per quanto riguarda il motore la Mercedes A 45 restyling, tra le novità 2022 di Mercedes, dovrebbe mantenere gli stessi 421 CV e 500 Nm di coppia, che lo rendono il motore 4 cilindri più potente della storia, anche se secondo alcuni rumors potrebbe essere affiancato da un piccolo generatore a 48 V - che lo trasformerebbe in un mild hybrid - per abbattere le emissioni e dargli una manciata di cavalli in più.

Improbabile invece che venga adottato il turbocompressore elettrico che caratterizzerà l'M139 (questo il nome del 4 cilindri turbo Mercedes) della futura Mercedes C 63 AMG, orfana del V8 e per la prima volta mossa da un powertrain plug-in.