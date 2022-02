Quattro scarichi veri e griglia con listelli verticali: quando si parla di Mercedes bastano questi 2 particolari per capire che non si tratta di modelli normali ma di versioni sportive firmate AMG, proprio come i muletti protagonisti delle foto spia che vi mostriamo qui sotto.

Beccate durante i test sulla neve del nord Europa sono infatti le Mercedes C 63 AMG berlina e station, le incarnazioni più sportive della media di Stoccarda attese entrambe al debutto nel corso del 2022. Rispetto alle foto spia pubblicate qualche tempo fa le camuffature sono meno fitte e mostrano per la prima volta le fiancate - quasi - a figura intera, assieme ad altri dettagli.

Sportiva con classe

Al di là della già citata mascherina dedicata, la panamericana dedicata alle Mercedes più sportive, e ai 4 terminali di scarico le Mercedes C 63 AMG si differenziano dal resto della gamma per prese d'aria maggiorate all'anteriore e per la presenza di un piccolo spoiler, appollaiato sul bagagliaio per la berlina e sul tetto per la station wagon.

Entrambi i muletti montano set di ruote spaiate: a 5 raggi all'anteriore e 10 al posteriore, entrambi a coprire grossi dischi freno che - con ogni probabilità - saranno in materiale carboceramico sulle versioni top di gamma.

Gli interni questa volta non sono stati fotografati, ma dalle precedenti foto spia sappiamo che - come naturale - l'impostazione rimarrà quella delle Classe C normali, con l'aggiunta di sedili e volante sportivi, inserti in alluminio e fibra di carbonio e altri elementi tipici di tutte le Mercedes firmate AMG.

La prima senza V8

La vera rivoluzione della Mercedes C 63 AMG 2022, tra le novità più attese in arrivo da Stoccarda, ci sarà il motore: niente più V8 (che rimarrà in vita, ma su pochi modelli) a un powertrain ibrido plug-in composto dal 2.0 4 cilindri "preso in prestito" dalla A 45 AMG e sorelle, riadattato e unito a turbocompressore e motore elettrico, quest'ultimo abbinato all'asse posteriore.

La potenza totale dovrebbe essere superiore ai 500 CV sulle versioni "normali", avvicinandosi ai 600 CV per quelle ancora più esagerate.