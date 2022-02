Ad agosto 2020 BMW ha annunciato l'arrivo di una Serie 3 wagon marchiata M pronta a sfidare rivali come la Mercedes C 63 AMG o la Audi RS 4 Avant. Da quel momento ad oggi la BMW M3 Touring è stata anticipata da foto spia che ce l'hanno mostrata in varie angolazioni, persino negli interni. Adesso un video spia ce la mostra in azione.

Ha le luci accese perché si trova su una pista innevata nel profondo Nord e nel silenzio di questo scenario è possibile ascoltare molto bene il sound del motore.

Curve sulla neve

Non sappiamo quale motore equipaggerà la BMW M3 Touring. Come detto in altri articoli precedenti (qui trovate le foto spia dove si vedono gli interni), è lecito aspettarsi lo stesso 3 litri sei cilindri in linea di M3 e M4. In listino potrebbero comparire la variante da 480 CV o anche quella Competition da 510 CV. Per ora, aspettando conferme da Monaco di Baviera, ci accontentiamo di sentirlo rombare nel video.

In abbinamento al motore dovrebbe esserci il cambio BMW a otto rapporti e la trazione integrale xDrive. E' infatti molto improbabile che sarà disponibile con cambio manuale.

Quando arriva

La BMW M3 Touring arriverà insieme all'aggiornamento di metà carriera della Serie 3, quindi anche lei godrà di alcuni aggiornamenti rispetto all'attuale M3. La station wagon, ad esempio, adotterà il display di infotainment touchscreen.

La M3 Touring arriverà nei prossimi mesi e, secondo fonti non ufficiali, rimarrà in vendita per circa tre anni e nel 2023 dovrebbe arrivare una versione CS in edizione limitata. Non sarà invece commercializzata negli Stati Uniti.