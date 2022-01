La BMW X2 acquisisce ancora più personalità con l’edizione speciale GoldPlay. Il SUV sportivo dell’Elica riceve una cura completa per esterni e interni con un trattamento a base di dettagli in color oro per esaltare ulteriormente il carisma del modello. Disponibile da marzo 2022, la GoldPlay sarà accessibile per tutte le motorizzazioni attualmente in listino, incluse l’ibrida plug-in xDrive 25e e la pepata M35i.

Una M Sport d’oro

La X2 GoldPlay si riconosce per i numerosi inserti in Galvanic Gold presenti sulla carrozzeria. Questi dettagli si trovano sulla calandra a doppio rene, sulle calotte degli specchietti e come modanature delle portiere.

L’edizione aggiunge dei tocchi d’oro anche tra le razze dei cerchi in lega ed è accoppiata all’allestimento M Sport che dota la X2 di un assetto più aggressivo con sospensioni sportive e altezza da terra più bassa di 10 mm.

Il tutto è abbinato all’esclusiva tinta San Remo Green metallizzata per la carrozzeria, ma restano disponibili le verniciature Alpine White, Misano Blue, Sapphire Black, Skyrscraper Grey e le tinte BMW Individual come la Storm Bay, la Frozen Black e la Frozen Pure Grey. Chi, però, desidera un look meno sgargiante può richiedere esclusivamente i cerchi in lega in stile Edition GoldPlay disponibili in misura da 19” o 20”.

Un tocco in più per l’abitacolo

L’esclusività della GoldPlay prosegue nell’abitacolo con l’aggiunta di finiture e cuciture color oro e di uno speciale motivo riportato sulla plancia. Sui battitacco della BMW è riportata la scritta “Edition” e sono offerti di serie i sedili M Sport con poggiatesta integrato e rivestimenti in pelle Dakota.

Nella dotazione della speciale X2 sono compresi fari LED, portellone automatico, climatizzatore automatico bizona, logo “X2” proiettato sull’asfalto all’apertura delle portiere, cruise control, Park Distance Control con sensori di parcheggio posteriori, Collision Warning con frenata automatica e Speed Limit Display. A proposito di tecnologia, restano confermati l’infotainment iDrive con schermo da 10,25” e l’head-up display a colori.

I prezzi per l’Italia devono ancora essere annunciati.