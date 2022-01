In parallelo al lancio di Serie 8, M8 e iX M60, BMW sfrutta il momento per dare una rinfrescata all'equipaggiamento di serie e alla lista di optional di buona parte della propria gamma modelli, che possono riguardare assistenti alla guida così come nuove motorizzazioni.

Le novità - che arriveranno a partire da marzo 2022 - riguardano la famiglia della Serie 2 e quella della Serie 4, le sorelle X3 e X4, la sportiva M5 e anche l'elettrica iX.



Serie 2 Coupé

BMW punta molto sul piacere di guida per la Serie 2 Coupé, nota per essere una compatta in cui resiste la trazione posteriore anche dopo la conversione della Serie 1 al "tutto avanti". Per questa ragione la Casa dell'Elica ha deciso di aggiungere un'ulteriore motorizzazione disponibile per la Serie 2 Coupé, che va ad aggiungersi alle altre tre presenti.

Si tratta del 2.0L TwinPower Turbo quattro cilindri a benzina da 245 CV e 400 Nm di coppia, che andrà ad equipaggiare la versione denominata "BMW 230i Coupé". Il nuovo motore si affida al cambio automatico a 8 rapporti con palette al volante e Launch Control, per uno 0-100 km/h coperto in 5,9 secondi. Come optional si può aggiungere un differenziale sportivo.

Serie 2 Active Tourer

La Serie 2 Active Tourer si aggiorna "a pacchetto completo": le novità sono estetiche, meccaniche e di sicurezza.

Partendo da quest'ultimo fronte, le funzioni del Driving Assistant Plus - disponibile come optional - si sono ampliate con lo Steering Assist e il Lane Guidance Assist. Significa che fino a 180 km/h l'auto si mantiene al centro della corsia, e aiuta ci guida a tenere la giusta posizione in strada anche in base alla segnaletica temporanea (es. cantieri autostradali). Non mancano poi il Cruise Control adattivo e predittivo.

Sul lato estetico, la vera novità è un nuovo colore per la verniciatura che fra l'altro rende omaggio in un certo senso all'Italia: si chiama Piedmont Red - letteralmente "Rosso Piemonte" - ed è un metallizzato che sarà disponibile a partire da marzo 2022.

Passando alle novità meccaniche, la Serie 2 Active Tourer dalla primavera sarà disponibile anche a trazione integrale xDrive per la mild hybrid benzina con 218 CV (223i), per uno 0-100 km/h in 6,9 secondi.

X3 e X4

Per i SUV medi dell'Elica, sia normale X3 che coupé X4, arrivano aggiornamenti per il Cruise Control che diventa adattivo con funzione Stop & Go.

In sostanza, rispetto all'attuale cruise control di serie con funzione di frenata, il sistema aggiornato può mantenere costante la velocità fra 30 e 160 km/h e al contempo tenere la distanza dai veicoli che precedono, con il conducente che può decidere in 4 step il distanziamento.

Il radar integrato nel paraurti anteriore potrà valutare se e quanto frenare per non avvicinarsi al veicolo che precede, eventualmente anche fino all'arresto del veicolo con ripartenza automatica entro 3 secondi - una funzione comoda quando ci si trova imbottigliati nel traffico autostradale e si procede a singhiozzi.

Serie 4 Gran Coupé e i4

La Serie 4 in versione Gran Coupé si aggiorna con una nuova variante sigla 430i XDrive, dotata quindi di trazione integrale. In questo caso il 2.0 a quattro cilindri garantisce 245 CV e 400 Nm di coppia da distribuire a tutte le quattro ruote in base alla necessità. Il cambio è l'automatico a 8 marce, e tutto l'insieme le permette di coprire lo 0-100 km/h in 6,1 secondi.

Alla nuova variante si aggiunge una serie di optional per personalizzare esterni e interni della Serie 4, tutti accessori condivisi con la sorella elettrica i4.

Le novità comprendono nuove finiture della carrozzeria, nuovi colori per la verniciatura, nuovi rivestimenti in pelle per gli interni e anche un pacchetto esterno per i dettagli in fibra di carbonio.

Serie 5 e M5

La berlina ad alte prestazioni M5 verrà caratterizzata da nuove verniciature a partire dalla primavera 2022. Le novità, oltre al Verde San Remo metallizzato, sono tre tonalità distinte di grigio: Brillante, Grattacielo e Ghiaccio, tutti naturalmente metallizzati.

Fanno poi il loro ritorno come optional gli stemmi classici "BMW Motorsport" per il cofano, il bagagliaio e i mozzi ruota centrali, ma questo interessa anche le Serie 5 normali in allestimento M Sport (potete vederlo nella foto in copertina, su una M4).

BMW iX

L'ultima della lista è il recente SUV elettrico dell'Elica, la iX, che si aggiorna con un nuovo sistema per il parcheggio automatizzato - parte del pacchetto Parking Assist Professional - a partire da marzo 2022 per tutte le varianti disponibili in gamma.

Tramite il GPS e i dati di traiettoria registrati dai movimenti dello sterzo, il sistema può memorizzare ogni manovra effettutata per un massimo di 200 metri. Quando si arriva in un determinato parcheggio - o magari in un vicolo stretto dove si passa a fatica - l'auto sarà in grado di ripetere "al contrario" ogni sterzata, accelerata, frenata e cambio di marcia effettuati per poter tornare indietro in sicurezza.

Sul fronte estetico, invece, per tutte le versioni arriveranno gli optional della vernice grigio ossido metallizzato e dei cerchioni aerodinamici M da 22 pollici in bicolore bronzo-titanio con finitura lucida "a effetto 3D".