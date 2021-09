In un mondo dell’auto sempre più proiettato verso l’elettrificazione, i motori termici sembrano tutti avere una data di scadenza. Questa varia a seconda dei marchi: c’è chi punta a vendere solo modelli elettrici entro il 2026 come Audi e c’è chi programma di prendersi più tempo come Mercedes-AMG.

In particolare, Philipp Schiemer, ceo della divisione sportiva, crede che vedremo motori V8 almeno per altri 10 anni.

Lunga vita al V8

In un’intervista rilasciata a Road & Track, il boss di Mercedes-AMG ha detto che vede ancora un futuro per i propulsori a 8 cilindri:

“Credo che almeno per i prossimi 10 anni saranno sempre presenti dei motori V8. Abbiamo tanti clienti che amano auto di questo tipo e penso proprio che continueranno ad acquistarle ancora per tanto tempo. Per questi motori c’è una richiesta elevata in tutto il mondo”.

Schiemer ha sottolineato che i V8 non sono solo presenti nei modelli di serie, ma anche nelle vetture che competono nei campionati GT3 e GT4 nei tracciati in Europa, America, Cina e Australia.

Jochen Hermann, direttore tecnico di AMG, ha aggiunto la sua opinione prendendo come esempio la Mercedes AMG GT 63 S E PERFORMANCE ibrida plug-in che ha un V8 abbinato a un’unità elettrica:

“Una soluzione come questa aggiunge potenza soprattutto ai bassi regimi. È difficile farlo solo con un motore termico e ciò significa che si possono ottenere prestazioni migliori da un semplice propulsore V8. L’ibrido ci sta aprendo tante possibilità e possiamo migliorare ulteriormente la formula presentata con la GT 63 S E-PERFORMANCE”.

La nuova generazione di AMG

La notizia è parzialmente in contrasto con le affermazioni di Markus Schafer. Nel corso del Salone di Monaco il membro del consiglio d’amministrazione di Daimler aveva dichiarato che il Gruppo non avrebbe investito altre risorse nella tecnologia ibrida plug-in.

Non significa che non vedremo più Mercedes ibride, ma che i prossimi modelli avranno unità aggiornate in termini di efficienza e prestazioni. In altri termini, per quanto riguarda le sportive AMG, il powertrain montato sulla GT 63 S E-PERFORMANCE potrebbe essere usato come base per tanti modelli futuri. Senza dimenticare l’AMG One che monta un sistema ibrido plug-in da 1.200 CV.