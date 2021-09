Manca sempre meno alla presentazione della nuova SL. L’iconica roadster è stata completamente sviluppata dalla divisione AMG di Mercedes ed è stata pizzicata quasi senza mimetizzazioni nelle ultime fasi di test prima del debutto ufficiale.

Possiamo, quindi, farci un’idea più completa di come sarà la nuova SL che arriverà nel 2022.

Il ritorno della capote in tela

Sguardo affilato, frontale aggressivo e proporzioni tipiche da roadster. Questa è la ricetta scelta da AMG che ha progettato un telaio completamente rivisto e dedicato al nuovo modello. La divisione sportiva, infatti, ha dichiarato che la nuova generazione non ha nemmeno un bullone in comune con la SL uscente.

Al di là della grande calandra Panamericana (una prerogativa di tutti i modelli più sportivi della Casa di Stoccarda), è evidente il richiamo al passato di Mercedes. Sulla nuova SL, infatti, tornerà la capote in tela vista per l’ultima volta sulla generazione R129 venduta tra il 1989 e il 2001.

Infine, nella parte posteriore si notano le sottili luci LED e il diffusore in nero lucido che integra una modanatura in acciaio satinato e quattro terminali di scarico.

Interni e motorizzazioni

Dell’abitacolo della nuova SL sappiamo già tutto. Mercedes ha rivelato tutte le caratteristiche degli interni, a partire dal ritorno alla configurazione 2+2.

La plancia è stata ridisegnata con un look ispirato alla Classe S, all’AMG GT e all'AMG GT Coupé 4. La strumentazione tecnologica è inedita e si affida a un quadro strumenti LCD da 12,3” e a un pannello touch da 11,9” che può essere inclinato di alcuni gradi per migliorare la leggibilità.

L’infotainment equipaggia l’MBUX montato sulla nuova Classe S ed è stato adattato coi menu “Performance” e “Track Pace” che danno informazioni utili nell’utilizzo in pista nella gestione delle modalità di guida.

Per i motori, i rumors parlano di un mix di scelte tra sei e otto cilindri. Il top di gamma potrebbe essere un powertrain plug-in derivato (in tutto o in parte) dall’AMG GT 63 S E PERFORMANCE da 843 CV. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli.