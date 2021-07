Mercedes inizia a svelare la nuova SL, la cabriolet pura della gamma che sarà il terzo modello sviluppato dal reparto AMG.

Per capire come sarà fatta esternamente ci vorrà ancora tempo, ma la Casa tedesca ha mostrato le prime foto dei futuristici interni. Ispirato alla 300 SL Roadster, l’abitacolo della nuova SL è un concentrato di lusso e tecnologia.

Ritorno alle origini

Prima di tutto, la SL torna ad essere una 2+2, una soluzione che non veniva adottata dal 1989 con la SL generazione R 129. I due posti posteriori non sono certo pensati per accogliere adulti per i lunghi viaggi, ma danno comunque un tocco di versatilità in più.

L’abitacolo ha un design minimalistico e ispirato agli aerei. Le bocchette dell’aria condizionata a forma di turbina sono state ridisegnate e ricordano quelle presenti su AMG GT e AMG GT Coupé 4, gli altri modelli sviluppati dal reparto sportivo di Mercedes.

Anche i pannelli delle portiere sono curati. Qui il design mette in evidenza i comandi per la regolazione elettrica dei sedili e gli altoparlanti Burmester. Le poltrone, invece, hanno una forma più snella, ma comunque sportiva.

Per il resto, non mancano i rivestimenti di altissimo lusso. Il catalogo comprende scelte in tonalità singola o doppia con pelle Nappa con disegno a diamante o combinando la pelle col tessuto in microfibra Dinamica Race e cuciture a contrasto gialle o rosse.

Strumentazione digitale inedita

Niente doppio schermo o Hyperscreen: sulla Mercedes-AMG SL è tutto inedito. Il quadro strumenti è uno schermo LCD da 12,3” integrato all’interno di una “palpebra” rivestita in pelle, mentre al centro troviamo un pannello touch da 11,9”. Questo può essere inclinato in avanti per migliorare la leggibilità ed evitare i fastidiosi riflessi del sole.

Lo schermo della Mercedes integra la seconda generazione del sistema d’infotainment MBUX, la stessa che si ritrova nella Classe S.

Le funzionalità sono state adattate da AMG e comprendono menu specifici come “Performance” e “Track Pace” che forniscono informazioni utili nell’utilizzo in pista o nella configurazione delle modalità di guida. Inoltre, per dare un tocco più personale all’abitacolo si possono scegliere i 64 colori delle luci d’ambiente a LED.

Dopo gli interni, non resta che attendere la presentazione definitiva che dovrebbe avvenire entro la fine del 2021.