Le dimensioni delle auto compatte permettono di fare un po' tutto. Dagli spostamenti quotidiani ai viaggi medio-lunghi, passando per gite al mare o in montagna. Le hatchback (per dirla all'inglese) sono da sempre versatili (a patto di non esagerare troppo con i bagagli), senza sacrificare eccessivamente nessun aspetto.

Una categoria abbandonata da alcuni brand, dove però resistono "mostri sacri" come BMW Serie 1 e Mercedes Classe A, entrambe recentemente aggiornate nello stile, nei motori e nella tecnologia. Oggi le mettiamo a confronto sulla carta, in una sfida all'ultimo optional.

Esterni

Guardandole da fuori, sia la nuova BMW Serie 1 sia la Mercedes Classe A riprendono nel design i tratti stilistici dei modelli più grandi delle rispettive Case, mantenendo però alcuni dettagli propri.

Cominciando con quella aggiornata più di recente la BMW Serie 1 è stata dotata di un frontale tutto nuovo (che ha fatto nascere molte discussioni) con una griglia scura e di dimensioni generose, con all'interno una nuova struttura composta da barre verticali e diagonali che, a loro volta, ospitano anche il grande sensore per i sistemi di assistenza alla guida, spostato in alto.

Di serie ci sono gli ormai immancabili fari a LED, con la possibilità di avere proiettori a matrice di LED (optional). La vista laterale della BMW Serie 1 2024 ha una silhouette allungata all'indietro, sottolineata al posteriore da un lungo spoiler sul tetto e dai nuovi grandi fanali a doppio elemento.

BMW Serie 1 restyling (2024) Mercedes Classe A

Protagonista nel corso del 2023 di un restyling di metà carriera anche la Mercedes Classe A ha nel frontale le novità principali. L'anteriore si apre con la grande calandra a puntini chiamata "Matrix", che ingloba al suo interno il grande stemma della Stella che a sua volta cela dietro il radar per gli ADAS.

Nuovi i gruppi ottici, con un disegno differente rispetto alla versione precedente, anche loro a LED o a matrice di LED.

Come per la bavarese, anche nel caso della Stella la silhouette laterale è molto aerodinamica e si raccorda a un posteriore dalle linee un po' più morbide ma comunque sportive.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo BMW Serie 1 4,36 metri 1,80 metri 1,46 metri 2,67 metri Mercedes Classe A 4,43 metri 1,80 metri 1,44 metri 2,73 metri

Interni

L'aggiornamento di metà carriera della BMW Serie 1 ha portato importanti novità anche negli interni, a partire dal sistema di infotainment.

Proprio come sui modelli più recenti e grandi dell'Elica trova ora posto in plancia il nuovo display curvo con diagonale da 10,25", per il computer di bordo, e da 10,7" per l'intrattenimento, gestito tramite il nuovo sistema operativo BMW Operating System 9 sviluppato internamente dal Gruppo BMW e basato su uno stack software Android Open Source Project (AOSP)

La generale digitalizzazione dell'abitacolo ha consentito agli ingegneri di ridurre il più possibile il numero di pulsanti fisici e comandi, inclusi quelli del climatizzatore, e di rendere tutti gli aggiornamenti "over-the-air". Tra le dotazioni non manca Apple CarPlay anche wireless.

Passando all'abitabilità, lo spazio a bordo della nuova BMW Serie 1 è in linea con quello della propria categoria a patto di essere in 4, a causa del tunnel centrale posteriore.

I bagagli, infine, possono beneficiare di un volume di carico di 380 litri in configurazione a 5 posti e 1.200 litri con sedili abbattuti, numeri che nelle versioni mild hybrid scendono a 300 litri e 1.135 litri per poter ospitare la batteria.

BMW Serie 1 2024, gli interni

Anche l'abitacolo della Mercedes Classe A è ricco di tecnologia. Sulla plancia della Stella, infatti, trova posto l'ultima versione del sistema di infotainment MBUX di Mercedes-Benz, con doppio schermo.

Il quadro strumenti di serie è da 7" ma può diventare da 10,25" scegliendo gli allestimenti più ricchi mentre il monitor dell'infotainment è sempre da 10,25". Anche in questo caso il sistema è connesso online e, vista la rimozione del touchpad centrale, è gestibile tramite comandi vocali o utilizzando il touchscreen.

Chiaramente la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay non manca e a differenza della bavarese il climatizzatore può essere gestito anche attraverso i comandi fisici posizionati in plancia.

Come sulla Serie 1, lo spazio è in linea con quello della categoria per quattro passeggeri, con il quinto invece che deve fare i conti con il tunnel della trasmissione. Il bagagliaio, infine, parte da un minimo di 355 e arriva a un massimo di 1.210 litri.

Mercedes Classe A, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) BMW Serie 1 10,25" 10,70" 300/1.135 litri MHEV 380/1.200 litri Mercedes Classe A 7" / 10,25" 10,25" 355/1.195 litri

Motori

La gamma motori della BMW Serie 1 è composta per il momento da quattro motorizzazioni, due benzina e due diesel, con potenze per i primi che spaziano dai 170 CV della 120, mossa dal 1.5 turbo benzina a 3 cilindri, e arrivano fino ai 300 CV della M135 xDrive, mossa dal 2.0 turbo benzina da 300 CV anche con trazione integrale, e per i secondi che spaziano dai 150 CV della 118d e arrivano fino ai 163 CV della 120d. Il primo e l'ultimo motore sono dotati di tecnologia mild hybrid (come potete vedere nella tabella qui sotto).

La gamma motori della Mercedes Classe A, invece, è un po' più variegata, con i benzina tutti elettrificati con moduli mild hybrid o plug-in e potenze comprese tra 136 e 306 CV. Rimane fuori solo la A45 AMG da 421 CV. Per quanto riguarda i diesel invece non hanno elettrificazione e offrono potenze di 116, 150 o 190 CV.

Entrambe le auto possono essere dotate di trazione integrale e di serie vengono offerte con cambi automatici a doppia frizione, con 7 rapporti per la BMW e 7 o 8 rapporti per la Mercedes.

BMW Serie 1 restyling (2024) Mercedes A45 AMG

Modello Benzina Diesel Plug-in BMW Serie 1 1.5 170 CV MHEV 2.0 300 CV 2.0 150 CV 2.0 163 CV MHEV n.d. Mercedes Classe A 1.3 136 CV MEHV

1.3 163 CV MEHV

2.0 224 CV MEHV

2.0 306 CV MEHV

2.0 421 CV 2.0 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV 1.3 218 CV

Prezzi

I prezzi della nuova BMW Serie 1 partono da 37.400 euro con il listino che si articola in quattro allestimenti: il base (che ha già una ricca dotazione di serie), l'MSport Design, l'MSport e l'MSport Pro. La top di gamma M135 xDrive MSport Pro viene 58.040 euro

I prezzi della Mercedes Classe A, invece, partono da 36.320 euro con il listino che però in questo caso è un po' più complesso e si articola in ben 7 allestimenti (due dei quali riservati alle versioni sportive). Al top di gamma si posiziona la A45 S 4matic+ in allestimento Premium Plus a 73.282 euro.