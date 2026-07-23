Portapacchi auto: regole, limiti e sicurezza sulla strada

Dopo 34 anni dall'introduzione dell'articolo 164 del Codice della Strada, le regole sul trasporto dei carichi continuano a creare dubbi tra molti automobilisti. Portapacchi e box da tetto sono alleati preziosi quando il bagagliaio non basta, ma per il Codice della Strada fanno parte integrante del veicolo e il loro utilizzo è soggetto a norme precise.

Carico, ingombri e sistemi di fissaggio devono rispettare requisiti ben definiti: in caso contrario si rischiano multe, il sequestro del carico e possibili conseguenze anche sul fronte assicurativo se dovesse verificarsi un incidente. Bastano però pochi accorgimenti e un controllo prima della partenza per viaggiare in sicurezza ed evitare problemi durante il tragitto.

Portapacchi auto e articolo 164: cosa dice la legge

La regola base è semplice ma spesso ignorata: il carico non deve mai compromettere stabilità e visibilità. Il riferimento è l’articolo 164 del Codice della Strada, che disciplina sistemazione e fissaggio dei carichi trasportati sul veicolo, quindi anche barre e portapacchi sul tetto.

Lo stesso articolo vieta qualsiasi carico che possa cadere, strisciare a terra o creare pericolo per gli altri utenti. Tradotto in pratica: niente oggetti appoggiati “alla buona” o sporgenti in modo precario. Il portapacchi deve essere omologato, montato correttamente sui punti previsti dal costruttore e usato nel rispetto della portata indicata sul libretto d’uso, non “a occhio”.

Portata massima, ingombri e sporgenze: i limiti da non oltrepassare

Quando si carica il tetto, il primo numero da guardare è la portata massima omologata per barre e portapacchi. È indicata sulla targhetta o nel manuale: non va superata, anche se a occhio “sembrerebbe reggere”. Conta anche il limite del tetto dell’auto, spesso più basso di quanto immagini: somma sempre peso del portapacchi più quello del carico.

L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce i limiti di ingombro e sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo. In concreto, il carico non deve allargarsi oltre la pianta dell’auto, salvo poche eccezioni per trasporti particolari, e non deve nascondere luci, targa o dispositivi di segnalazione. Se il box o le valigie coprono anche solo in parte i fari posteriori o la targa, si è già in violazione.

Come fissare bene il carico sul portapacchi

Il corretto fissaggio del carico è l'elemento più importante per garantire la sicurezza durante il trasporto. Il Codice della Strada richiede che il carico sia "saldamente assicurato", ossia che non possa spostarsi nemmeno se sottoposto a sollecitazioni. Per questo è consigliabile utilizzare cinghie omologate, a cricchetto o a fibbia, evitando corde elastiche o sistemi di fissaggio usurati. Ogni oggetto deve essere ancorato direttamente alle barre portatutto e non semplicemente legato ad altri elementi del carico, così da evitare che un eventuale cedimento provochi il distacco dell'intero insieme.

Il carico deve essere fissato saldamente con cinghie omologate e ancorato direttamente alle barre. Foto di: Shutterstock

Anche la distribuzione del peso gioca un ruolo fondamentale. Gli oggetti più pesanti dovrebbero essere collocati nella zona centrale del tetto, mentre quelli più leggeri possono essere sistemati ai lati, mantenendo il carico il più compatto e uniforme possibile per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la stabilità del veicolo. Nel caso di un box da tetto, è importante verificare sempre la corretta chiusura e rispettare il limite di carico indicato dal costruttore, evitando di forzarne la chiusura quando è eccessivamente pieno.

Prima di affrontare un viaggio è inoltre opportuno controllare il serraggio delle barre portatutto, soprattutto se sono state appena installate, e verificare che le cinghie siano ben tese e che le estremità siano fissate, così da evitare vibrazioni o allentamenti durante la marcia. A ogni sosta è buona norma effettuare un rapido controllo visivo e manuale del carico per accertarsi che nulla si sia spostato.

Quando si trasportano oggetti particolarmente lunghi, come scale, kayak o tavole da surf, è consigliabile utilizzare almeno due punti di ancoraggio per lato, assicurandosi che le estremità siano ben bloccate e non possano oscillare. Vibrazioni, raffiche di vento o il passaggio su buche profonde possono infatti compromettere la stabilità del carico e sottoporre barre e sistemi di fissaggio a sollecitazioni elevate.

Multe e comportamento su strada

Un portapacchi carico, è bene ricordarlo, cambia il comportamento dell’auto: aumenta consumi e rumorosità, ma soprattutto alza il baricentro. In curva e nei cambi di corsia serve più dolcezza sul volante, e in autostrada conviene ridurre un po’ la velocità rispetto al solito limite indicato dall’articolo 142 del Codice della Strada, perché il vento laterale fa più effetto.

Un carico sistemato o fissato in modo non conforme può comportare una sanzione amministrativa che va da 87 a 344 euro. Oltre alla multa, gli agenti possono imporre la corretta sistemazione del carico prima di consentire la prosecuzione del viaggio. Se, invece, il carico cade dalla vettura o contribuisce a causare un incidente, il conducente può essere chiamato a risponderne civilmente e, nei casi più gravi, anche penalmente, con possibili ripercussioni sulla copertura assicurativa.