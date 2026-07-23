Dalla Cina... con la nave. Partite le prime Lepas L8 per l’Europa

Lepas accelera il proprio debutto internazionale. Dal porto cinese di Wuhu è, infatti ,partita la prima grande spedizione di Lepas L8 destinata all’Europa: quasi 1.500 esemplari del SUV plug-in hybrid hanno lasciato la Cina con destinazione Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania.

La partenza del primo carico rappresenta un passaggio chiave per il nuovo marchio NEV (New Energy Vehicle) del Gruppo Chery che, dopo la fase di presentazione del brand, entra ora nella fase delle consegne su larga scala, definita “Year of Delivery”.

L’obiettivo è costruire progressivamente una presenza commerciale nei principali mercati europei puntando su modelli elettrificati con un posizionamento orientato a design, tecnologia e comfort.

Dalla presentazione europea alla fase delle consegne

Il percorso di Lepas in Europa è iniziato con il debutto al Salone dell’Auto di Torino 2025, seguito dalla presenza alla Tutte le auto della Milano Design Week 2026, dove il marchio ha mostrato la propria interpretazione della mobilità del futuro e il linguaggio stilistico scelto per i suoi modelli.

Lepas L8 , la cerimonia della partenza dalla Cina Foto di: LEPAS

Dopo la presentazione della strategia NEV al Beijing Auto Show 2026, il brand entra ora in una nuova fase operativa. La spedizione partita da Wuhu segna infatti il passaggio dalla costruzione dell’identità del marchio alla commercializzazione concreta dei veicoli.

La scelta dell’Europa come uno dei primi mercati di espansione rientra nella strategia internazionale di Chery, che negli ultimi anni ha accelerato la propria presenza fuori dalla Cina, puntando sulle tecnologie ibride plug-in ed elettriche per rispondere alla crescente domanda di veicoli a basse emissioni.

Lepas L8 è il primo SUV ad arrivare in Europa Foto di: LEPAS

Lepas L8, il primo SUV del nuovo marchio Chery

Il protagonista di questa prima spedizione è Lepas L8, un SUV plug-in hybrid a cinque posti sviluppato sulla piattaforma Intelligent LEX Platform. Il modello interpreta il concetto di mobilità elegante promosso dal marchio attraverso il linguaggio stilistico denominato “Leopard Aesthetics”, caratterizzato da proporzioni da SUV e dettagli ispirati a una maggiore ricercatezza estetica.

Lepas L8 - Gli interni Foto di: LEPAS

Dal punto di vista tecnico, L8 adotta il sistema di propulsione Lepas Super Hybrid, una soluzione ibrida ricaricabile pensata per combinare autonomia elevata ed efficienza nei consumi. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, il SUV può superare i 1.000 km di autonomia complessiva grazie alla combinazione tra motore termico e unità elettrica, mentre il consumo combinato dichiarato si ferma a 2,2 l/100 km.

L’offensiva europea parte dai sei primi mercati

La prima spedizione coinvolge sei Paesi europei considerati strategici per l’avvio commerciale del marchio. Tra questi c’è anche l’Italia, dove Lepas L8 rappresenta il primo modello della gamma destinato ai clienti.

L’arrivo delle vetture nei mercati europei sarà quindi il primo banco di prova per il nuovo brand cinese, chiamato a confrontarsi con una concorrenza sempre più ampia nel settore dei SUV elettrificati e plug-in hybrid.

Lepas L6 Plug-in Hybrid potrebbe essere il prosi a sbarcare in Europa Foto di: LEPAS

Con Lepas, Chery amplia così la propria presenza internazionale affiancando il nuovo marchio alle altre realtà del Gruppo già attive sui mercati globali. L’obiettivo è inserirsi in un segmento in crescita proponendo veicoli a nuova energia con un equilibrio tra tecnologia, autonomia e attenzione al design.

Fotogallery: Lepas L8 parte dalla CIna

3 Fonte: LEPAS