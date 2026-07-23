L'estate rappresenta il periodo di massima richiesta per il noleggio auto. Tra luglio e settembre saranno quasi 2 milioni gli italiani e i turisti che sceglieranno questa soluzione per gli spostamenti in vacanza, con oltre 22.000 ritiri di veicoli ogni giorno tra aeroporti, stazioni ferroviarie, città d'arte e località turistiche.

Per aiutare gli automobilisti a evitare inconvenienti, costi inattesi e contestazioni, ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital) ha raccolto in un decalogo le principali regole da seguire prima, durante e dopo il noleggio. Dalla prenotazione alla riconsegna dell'auto, ecco i consigli dell'associazione per affrontare la partenza con maggiore tranquillità.

Prima di ritirare l'auto: cosa controllare

La maggior parte dei problemi nasce ancora prima di mettersi al volante. Verificare attentamente condizioni contrattuali, coperture assicurative e documentazione consente di evitare spiacevoli sorprese al momento del ritiro o della riconsegna del veicolo.

1. Prenotare solo tramite canali affidabili

Prima di confermare la prenotazione è importante verificare se si sta trattando direttamente con una società di noleggio oppure con un broker o un intermediario. Sapere chi eroga realmente il servizio aiuta a evitare incomprensioni e facilita la gestione di eventuali problemi.

2. Controllare cosa comprende il prezzo

Il costo iniziale non sempre include tutti i servizi. Conviene verificare in anticipo cosa è compreso nella tariffa e quanto costano eventuali extra, come il seggiolino per bambini o altri accessori.

3. Leggere bene assicurazione e franchigie

Prima di partire è consigliabile valutare con attenzione le coperture assicurative incluse nel contratto e verificare l'importo delle franchigie previste in caso di danni o furto del veicolo.

4. Informarsi su pagamenti e deposito cauzionale

Molte società bloccano una somma sulla carta di credito come deposito. È quindi utile conoscere in anticipo modalità di pagamento, importo della cauzione e tempi di sblocco delle somme.

5. Conservare tutta la documentazione

La conferma della prenotazione, meglio se ricevuta via e-mail, rappresenta un documento importante perché contiene condizioni economiche e clausole contrattuali da esibire in caso di contestazioni.

Anche la fase della riconsegna richiede alcune attenzioni per evitare addebiti non dovuti Foto di: Shutterstock

Dal ritiro alla riconsegna: le verifiche da non dimenticare

Una volta arrivati al punto di noleggio è importante dedicare qualche minuto ai controlli preliminari e conoscere le procedure previste in caso di imprevisti. Anche la fase della riconsegna richiede alcune attenzioni per evitare addebiti non dovuti.

6. Controllare l'auto prima della partenza

Prima di lasciare il punto di noleggio è fondamentale ispezionare la vettura e far annotare sul contratto qualsiasi graffio, ammaccatura o altro danno già presente. Questo semplice controllo può evitare addebiti al momento della riconsegna.

7. Verificare patente e carta di credito

Per ritirare il veicolo è necessario presentarsi con patente valida e una carta di credito non scaduta, verificando anche che il plafond disponibile sia sufficiente a coprire l'eventuale deposito richiesto.

8. Sapere come comportarsi in caso di emergenza

Prima di partire è opportuno informarsi sulle procedure previste dalla società di noleggio in caso di guasto, incidente o altra emergenza, così da sapere chi contattare e come intervenire rapidamente.

9. Prestare attenzione alla riconsegna

Al termine del noleggio è consigliabile verificare insieme all'operatore lo stato del veicolo e richiedere una ricevuta che certifichi la chiusura del contratto. Se la riconsegna avviene fuori dall'orario di apertura, ANIASA suggerisce di fotografare l'auto prima di lasciare le chiavi.

10. Restituire l'auto con il carburante richiesto

L'ultimo consiglio riguarda il rifornimento: riconsegnare la vettura con lo stesso livello di carburante previsto dal contratto evita addebiti aggiuntivi che possono incidere sensibilmente sul costo finale del noleggio.