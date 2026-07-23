Changan sceglie l'Eolie Music Fest per crescere in Italia

Changan rafforza la propria presenza in Italia scegliendo l'Eolie Music Fest 2026 come vetrina per i suoi modelli destinati al mercato europeo. Il costruttore automobilistico cinese, tra i maggiori del settore a livello mondiale, ha partecipato alla manifestazione in qualità di title sponsor, mettendo a disposizione del pubblico l'intera gamma italiana e organizzando sessioni di prova tra Lipari e Capo d'Orlando.

L'iniziativa si inserisce nella strategia con cui il marchio punta ad aumentare la propria notorietà nel nostro Paese, affiancando allo sviluppo della rete commerciale eventi dedicati al grande pubblico.

Un festival per far conoscere la gamma

L'evento, andato in scena dal 17 al 19 luglio tra le Isole Eolie, ha rappresentato un'occasione per mostrare da vicino i modelli con cui Changan intende crescere sul mercato italiano. Tra questi c'è la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, un SUV ibrido plug-in che può percorrere fino a 100 km in modalità elettrica e supera i 1.000 km di autonomia complessiva secondo i dati dichiarati dal costruttore.

Accanto a questa novità erano presenti anche le elettriche Deepal S05 e Deepal S07, entrambe progettate presso il centro stile europeo di Torino, a conferma del ruolo che l'Italia ricopre nello sviluppo del design dei modelli destinati al mercato europeo.

Changan alle Eolie Music Fest Foto di: Changan

Changan e il rapporto con l'Italia

La partecipazione all'Eolie Music Fest rientra nel piano di espansione che Changan sta portando avanti in Italia, Paese in realtà nel quale è già fortemente radicato, grazie al cià citato entro stile europeo inaugurato a Rivoli già nel 2003.

Attualmente la rete commerciale conta 45 showroom, con l'obiettivo di arrivare a 70 entro la fine del 2026. Parallelamente il costruttore sta investendo anche nell'assistenza post vendita, con una struttura dedicata e un centro logistico per i ricambi in provincia di Verona, pensato per garantire consegne in uno o due giorni lavorativi su tutto il territorio nazionale.

Changan alle Eolie Music Fest Foto di: Changan

Changan, che ha sede a Chongqing e opera in oltre cento Paesi, considera il mercato europeo uno dei pilastri della propria crescita internazionale e continua ad ampliare la propria presenza anche attraverso iniziative di questo tipo.

Fotogallery: Changan alle Eolie Music Fest

3 Fonte: Changan