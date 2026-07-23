Le previsioni del traffico per il weekend 25-26 luglio 2026

È previsto un weekend da bollino rosso sulle strade italiane, con milioni di automobilisti pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le località di mare e montagna. Sabato 25 e domenica 26 luglio saranno giornate caratterizzate da traffico intenso sulle principali arterie, soprattutto nelle fasce orarie dedicate alle partenze e ai rientri.

A complicare gli spostamenti ci sarà anche il meteo, con il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà temporali al Nord e su alcune zone del Centro, mentre al Sud torneranno temperature più elevate.

Previsioni traffico sabato 25 luglio 2025

Sabato 25 luglio inizierà con traffico intenso sulle principali strade e autostrade dirette verso le località turistiche di mare e montagna, con un bollino rosso previsto per la mattina. Nel pomeriggio la situazione è attesa in graduale miglioramento, con il livello di criticità che passerà all'arancione.

Previsioni traffico domenica 26 luglio 2025

Domenica 26 luglio verso le località turistiche è atteso traffico da bollino arancione e poi verde. Il rientro sarà intenso la mattina e la sera, mentre per le ore centrali del giorno è stato segnalato bollino rosso.

Previsioni meteo weekend 25-26 luglio

Dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, sabato 25 luglio l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Atlantico riporterà le temperature su valori più vicini alla norma in gran parte d’Italia, con un calo evidente anche in Sicilia. La giornata inizierà con condizioni stabili e soleggiate, ma dal pomeriggio una nuova perturbazione atlantica porterà un peggioramento al Nord-Ovest e sulle Alpi, con piogge e temporali in estensione durante la notte anche a Liguria, Toscana e alle zone alpine orientali.

Domenica 26 luglio il fronte perturbato raggiungerà il resto del Nord, l’Emilia-Romagna e diverse aree del Centro, con rovesci e temporali localmente intensi soprattutto su Nord-Est, Toscana e Umbria. Nel frattempo i venti meridionali torneranno a soffiare con forza sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni del Sud, favorendo un nuovo aumento delle temperature. Nei giorni successivi è previsto un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con valori estivi ma senza particolari eccessi rispetto alle medie stagionali.

I consigli per i viaggi in autostrada

Prima di partire per le vacanze estive o per una breve fuga fuori porta è importante dedicare qualche minuto ai controlli dell’auto. Verificate il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e degli altri fluidi, ma controllate anche lo stato dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici e tutti quegli elementi che possono fare la differenza durante il viaggio.

Per ridurre almeno in parte i tempi persi nelle code ai caselli, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere utile affidarsi ai sistemi di pagamento elettronico del pedaggio. Oltre al tradizionale Telepass, ricordiamo che ci sono anche altri operatori come UnipolMove e MooneyGo.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 16:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Durante il viaggio è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico attraverso diversi strumenti digitali. App dedicate, navigatori satellitari e servizi ufficiali permettono di conoscere code, incidenti, rallentamenti e tempi di percorrenza, aiutando a scegliere percorsi alternativi e a evitare le tratte più congestionate. Consultare gli aggiornamenti prima della partenza e durante il tragitto può fare la differenza, soprattutto nei giorni di maggiore esodo estivo.:

Radio . Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia. Telefono . Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana. App . L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Facebook e Twitter . Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero. Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.