Una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé "Silver Arrow" è stata venduta a un’asta privata per 135 milioni euro.

Se la notizia riportata dalla testata inglese Hagerty fosse confermata, ci troveremmo di fronte ad un record (non ufficiale) per l’auto più costosa del mondo. Si tratterebbe di una vendita tre volte più fruttuosa rispetto ai circa 70 milioni di euro pagati per una Ferrari 250 GTO, tutt’ora la vettura più cara di sempre.

Com’è avvenuta la vendita

Anche se Mercedes non si è espressa ufficialmente al riguardo, la vendita sarebbe avvenuta nel corso di un’asta privata organizzata dalla Casa stessa nei pressi del Museo di Stoccarda. All’evento avrebbero partecipato alcuni collezionisti selezionati dal marchio tra le centinaia di richieste ricevute.

Sembra, infatti, che, visto l’elevato valore storico delle vetture in vendita, Mercedes si sia voluta assicurare che i modelli finissero nelle "mani giuste" e che potessero essere conservati con cura e attenzione.

I collezionisti sarebbero atterrati in Germania il 6 maggio con dei voli privati e Hagerty parla anche di un altro evento in programma il 15 maggio.

Secondo quanto riportato alla testata, la 300 SLR Uhlenhaut Coupé venduta sarebbe quella col telaio 0008/55, la seconda di soli due esemplari utilizzati e concepiti dal designer di Daimler-Benz degli anni ’50, ossia Rudolf Uhlenhaut.

Il sogno di ogni collezionista

Per quanto si parli di un rumor, esistono validi motivi per credere che il record sia vero e che la cifra sborsata sia ragionevole. Come detto, Mercedes ha costruito solo due 300 SLR Ulhenhaut Coupé, ossia le versioni stradali della 300 SLR impiegata con successo in numerosi gran premi e weekend di gare degli anni ’50.

Buona parte delle vetture da corsa di quell’epoca sono state vendute attraverso vendite private o delle aste. A tal proposito, nel 2004 una 300 SLR è stata acquistata per circa 12,5 milioni di dollari (12 milioni di euro), mentre nel 2013 la stessa auto guidata da Juan Manuel Fangio nel campionato di Formula 1 del 1954 fu venduta per 29,6 milioni di dollari (28,5 milioni di euro).

Chi ha acquistato la costosissima Mercedes? Ovviamente c’è il massimo riserbo, ma c’è chi suggerisce che ad aggiudicarsela sia stata un’importante figura dell’automobilismo inglese.