Si tratta di una delle auto più famose della storia del cinema, legata sempre a personalità carismatiche, playboy o ricchi industriali, senza contare che di fatto è una delle Mercedes meglio riuscite di sempre: dagli anni ‘70 la SL serie R107 è infatti una presenza fissa nei pensieri di chi sogna una convertibile elegante e possente, con la splendida 300 SL di questo Perché Comprarla Classic che ha una storia tutta sua da raccontare!

Storia

La sigla SL, acronimo di "Sport Leicht" ovvero "sportiva leggera", nasce nei primi anni '50 con 300 SL W194, una Mercedes da corsa che gareggia a Le Mans e alla Carrera Panamericana, un modello che sarà di ispirazione per la famosissima W190, quella 300 SL che grazie alle sue “Ali di Gabbiano” fa innamorare tutti, piloti e celebrità dell’epoca.

Ma è ancora grazie a Max Hoffman se parliamo di Roadster a partire dal 1955, con la 190 SL, seguita nel 1957 dalla evoluzione del progetto W198, la 300 SL, modelli che inaugurano una stirpe tutta dedicata al piacere di guida open air. E se nel 1963 con la serie W113 nasce il mito della “Pagoda”, è nell’aprile del 1971 che debutta la generazione R107, sorella della Coupè C107 con passo allungato e quattro posti.

Mercedes SL R107 1971-1989

Nata in un periodo in cui lo studio dei materiali e l’attenzione alla sicurezza stavano facendo passi da gigante, soprattutto negli Stati Uniti, questa Mercedes si guadagna presto il soprannome di "panzerwagen" (carro armato), a causa della linea più massiccia e del peso superiore: questione che impone da subito l’adozione di motori più prestanti.

Tra il 1971 e il 1989 le varianti sono numerose, dalla 280 SL fino alla 500 SL in ordine di cilindrata, col debutto che spetta alla 350 SL, mentre la 300 SL, viene prodotta tra il settembre del 1985 e l’agosto del 1989 in appena 13.742 esemplari, contro i circa 237.400 della produzione totale.

Mercedes SL R107 1971-1989

Pro & Contro

Un profilo basso, energico, allo stesso tempo, però, più imponente del passato ma sempre sportiveggiante: sono questi i caratteri che contraddistinguono la silhouette della R107, innovativa anche nel design, col nuovo spoiler sotto il frontale e la griglia dell’aria integrata, per esempio, che creano portanza all’avantreno, così come le linee decise e mai spigolose degli angoli, che risultano eleganti e aumentano anche la sicurezza passiva in caso di incidenti.

Gli strumenti e i comandi sono poi chiaramente visibili e individuabili, con cicalini e spie che sorvegliano sempre il nostro viaggio, a sottolineare la grande importanza alla sicurezza di questo modello che offre un elevatissimo comfort di marcia, complici anche i sedili davvero ben conformati.

Le misure Fuori Lunghezza 4,39 metri Larghezza 1,79 metri Altezza (con Hard Top) 1,29 metri Passo 2,46 metri Ruote Anteriore + Posteriore 205/65 R15 Dentro Bagagliaio 260 litri

E, se non si fosse ancora capito, il primo proprietario di questa 300 SL ci aveva visto lunghissimo. Da amante della linea della 107, lui ha opzionato il motore più moderno possibile, ovvero il monoalbero M103E30, elastico e frizzante al punto giusto, un V6 che poi andrà a equipaggiare anche la R129, una combinazione che oggi risulta ancora più eccelsa grazie alla scelta del cambio manuale a 5 rapporti.

Inoltre dal 1986 l’impianto frenante è dotato, oltre che di dischi freno autoventilati su tutte le ruote, anche di ABS di serie, e, considerando il moderno parco auto circolante, l’antibloccaggio dei freni rappresenta sicuramente un valore aggiunto in termini di godibilità di un’auto d’epoca, coi soli limiti di questa SL che rimangono la ruggine (e per quale auto storica non lo è) e l’elevato costo dei ricambi.

Versione provata 300 SL (R107) Motore V6 di 2.962 cc Potenza 188 CV a 5.700 giri/min Coppia 260 Nm a 4.400 giri/min Cambio Manuale a 5 rapporti Peso 1.500 kg

Mercedes SL R107 1971-1989

Quanto costa

Tra gli anni ‘70 e ‘80 la R107 aveva un prezzo d’acquisto medio piuttosto elevato, uno “status” che permane ancora oggi con la 300 SL della nostra prova che è una delle motorizzazioni ora più ricercate, per prestazioni e affidabilità.

Le sue quotazioni non a caso sono in ascesa, con richieste che possono variare anche tra i 40/45.000 euro, fino a superare i 50.000 euro per gli esemplari più impeccabili, mentre per le altre motorizzazioni, magari di importazione americana e con un certo bisogno di amorevoli cure, i prezzi possono partire da circa 20.000 euro a seconda delle condizioni e della versione.