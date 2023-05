Alla smart piace farle “strane” e questo lo avevamo già capito dalla rivoluzionaria prima generazione di fortwo. Ma anche con la famiglia roadster (volutamente minuscolo) che, dopo esser stata etichetta come “progetto fallimentare”, oggi è una delle più geniali city-sport-car dei primi anni duemila.

Parca nei consumi, divertente da guidare e assai più confortevole in città della cugina ForTwo, eccola in questo Perché Comprarla... Classic.

Storia

Se il prototipo della smart roadster viene svelato nel 1999 al Salone di Francoforte, dopo circa un biennio di prova, la presentazione ufficiale dell’ultima nata dello stabilimento francese di Hambach avviene al Salone di Parigi del 2002.

Disponibile sia con carrozzeria roadster che roadster-coupé, questa innovativa sportiveggiante smart viene commercializzata nella primavera del 2003 con due livelli di potenza, 61 e 82 CV, mentre gli allestimenti sono tre: Pulse presente solo in Italia, Passion e Passion Leather, che aggiunge al precedente soltanto i sedili in pelle, riscaldati.

Dall’aprile del 2004 la Daimler-Chrysler propone la versione Brabus da 101 CV, disponibile sia con carrozzeria roadster che roadster-coupé: la maggiore potenza del motore si ottiene aggiungendo al menu intercooler aria-acqua e scarico con doppia uscita centrale, mentre fuori si notano i cerchi da 17 pollici.

smart roadster-coupé Brabus

E in un batter d’occhio siamo già nel 2005 quando arriva l’allestimento Exclusive, poco prima del termine della produzione delle roadster che escono definitivamente dalle linee di Hambach dopo oltre 43.000 esemplari prodotti, comprese le esclusive limited edition per i mercati esteri come per esempio la Racing Edition, la Ultimate Edition o la Finale Edition.

Pro & Contro

Le misure tra roadster e roadster-coupé rimangono invariate: abitacolo arretrato, muso lungo e fari anteriori sferici tipicamente smart, coi cerchi Spikeline - che noterete nel video - che sembrano enormi, anche se in realtà rimangono da 16 pollici. Sgargianti e azzeccatissime sono poi le colorazioni della carrozzeria, con quella della nostra Roadster Coupe che si fa chiamare Glance Grey Metallic.

Le misure Fuori Lunghezza 3,43 metri Larghezza 1,62 metri Altezza 1,19 metri Passo 2,40 metri Ruote Anteriore + Posteriore 205/45 R16 Dentro Bagagliaio 145/248 litri

La stessa simpatia poi la si ritrova anche all’interno del bassissimo abitacolo, con strumentazione tondeggiante (tachimetro e contagiri di differente diametro), mentre la pressione del turbo e la temperatura dell’acqua dominano la parte centrale del cruscotto.

Oltre al climatizzatore e alla radio, è davvero impressionante il numero di informazioni offerte dal computer di bordo che indica l’autonomia residua, i litri di benzina che rimangono nel serbatoio, il consumo medio, la velocità media... senza poi dimenticarsi del cronometro e di tante altre funzioni!

smart roadster-coupé

Ma abbracciando le prestazioni della roadster coupé, il 3 cilindri turbo benzina da 700 cc di cilindrata da 82 CV svolge egregiamente il suo compito, complice anche il peso di circa 800 kg: il risultato è un sano divertimento, non tanto nello scatto da fermo, ma in ripresa grazie all’azione del turbo.

Se infatti al semaforo l’enfasi della Roadster è mitigata dalla pacifica e rilassata azione della trasmissione, in collina questa smartina offre il meglio, tra l’altro, mantenendo sempre contenuti i consumi con percorrenze spesso oltre i 20 km con un litro di benzina.

Versione provata Motore 3L di 698 cc Potenza 82 CV a 5.250 giri/min Coppia 110 Nm a 2.250 giri/min Cambio Sequenziale a 6 rapporti In fase di acquisto però si segnala che, tra i difetti manifestati più frequentemente dagli ex proprietari, ci sono infiltrazioni varie, rotture frequenti relative ai tubi del compressore dell’aria oltre allo scollamento del soft-top... senza citare la sempre temuta ruggine, sempre da monitorare.

smart roadster-coupé, gli interni

Quanto costa

Ben oltre i 20.000 euro da nuova, un biglietto da visita non certo invitante ma oggi la questione è assai più fattibile. Si parte infatti da circa 4.000 euro per delle roadster che necessitano di qualche intervento, fino ad arrivare alle più invitanti e curate inserzionale a 7/9 mila euro.

Oltre ci sono quelle da concorso, con pochissimi chilometri e magari ben accessoriate. L’olimpo delle quotazioni invece tocca alle Brabus (roadster e roadster-coupé), con richieste che possono superare anche i 15.000 euro.