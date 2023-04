La base di partenza è quella dell’ancora oggi meravigliosa (da guidare) 147, ma grazie al contributo di quel genio di Giuseppe Busso, in Alfa Romeo hanno creato qualcosa di ancora più pazzesco, ovvero la 147 GTA, una due volumi che in questo Perché Comprarla Classic vi farò sentire a tutto volume, perché il 3.2 V6... va condiviso!

Storia

L’Alfa Romeo 147 (progetto 937) viene presentata al Salone di Ginevra del 2001, e da subito il distacco dalle 145 e 146 che è chiamata sostituire si fa galattico, grazie a uno stile riuscitissimo e a una dinamica di guida fenomenale. Poi però nel 2002, a Parigi, arriva la 147 GTA e non ce n’è per nessuno.

L’acronimo GTA, ovvero Gran Turismo Alleggerita nato con la Giulia Sprint nel 1965, ora si sposa alla perfezione con la muscolatura e l’attitudine a emozionare che questa due volumi Alfa Romeo sfoggia con naturalezza: d’accordo la trazione è anteriore, al contrario di quelle che fino ad allora vengono definite le “vere Alfa Romeo”, ma l’avantreno e la raffinatezza della 147 compensa tutto lo scetticismo iniziale dei puristi, portando anche questa GTA tutt’avanti nell’olimpo delle Alfa più desiderate e desiderabili di sempre.

Alfa Romeo 147 GTA

La sua uscita di scena, produttiva si intende, avviene nel 2005, dopo 5.029 esemplari costruiti di cui 4.025 col cambio manuale a 6 marce e 1.004 col sequenziale Selespeed, meno apprezzato dagli amanti della guida sportiva per la sua scarsa reattività. Un altro dato che poi rende l’idea di quanto questa 147 GTA sia apprezzata a livello planetario riguarda il Giappone, primo mercato estero con ben 878 esemplari importati, seguito da Germania e Francia che chiudono il podio dei fan della Gran Turismo Alleggerita più HOT-hatch che ci sia.

Pro & Contro

Le Alfa Romeo 156 GTA, berlina e Sportwagon esistevano già e nessuno ha messo e mai metterà in dubbio il loro fascino, ma quando è stata svelata la 147 GTA è come in Alfa Romeo avessero inaugurato una nuova era targata Gran Turismo Alleggerita.

Il suo temperamento deciso è eclatante da qualunque punto di vista la si osservi, ma in lei non c’è nessuna ostentazione, solo dettagli che parlano di un felice sposalizio con prestazioni e aerodinamica col Rosso Alfa (130) di questa prova che di certo tra i colori più calzanti.

Gli interni dell'Alfa Romeo 147 GTA

L’elegante sportività che si manifesta all’esterno trova poi una naturale continuità anche nell’abitacolo, molto vicino a quello di una normale 147, ma qui a farla da padroni ci sono i sedili, alti e profilati, forse il tratto più distintivo degli interni di questa performante 147.

Le misure Fuori Lunghezza 4,21 metri Larghezza 1,76 metri Altezza 1,41 metri Passo 2,55 metri Ruote Anteriore + Posteriore 225/45 R17 Dentro Bagagliaio 280/1.030 litri

Ma tornando al suo 3.2, ecco questa è un’auto che la si acquista e la si può anche strapagare soltanto per la voce che ha, e nel video spero confermerete quanto scritto qui.

Un V6 di 60 gradi che quando apri il cofano ti abbaglia grazie alla lucentezza di quei 6 collettori, niente variatore di fase o condotti di aspirazione, e se la potenza e coppia le potete leggere nella nostra scheda tecnica, vi assicuro che in quanto a sensazioni, non c’è numero che tenga: qui siamo già nel metaverso.

Il motore 3.2 V6 Busso dell'Alfa Romeo 147 GTA

Considerate poi che la 147 GTA pesa circa 1.360 kg e questo significa circa 50 kg in meno della 156, cioè ogni CAVALLO si deve occupare ci circa 5,5 kg, ne conseguono velocità massima è di quasi 250 km/h, mentre lo 0-100 km/h è coperto in 6,3 secondi.

In quanto a handling e ipotetiche migliorie, la mancanza di un’autobloccante all’anteriore è di certo "la leggerezza progettuale” più importante, visto che ne pregiudica la motricità. Poi, sempre “davanti”, si segnala il raggio di sterzo esagerato e l’inadeguatezza del primo impianto frenante installato, con dischi da 305 mm sostituiti in un secondo tempo con un sistema da 330 mm.

Versione provata Motore V6 di 3.179 cc Potenza 250 CV a 6.200 giri/min Coppia 300 Nm a 4.800 giri/min Cambio Manuale a 6 rapporti

Quanto costa

Un equipaggiamento completo e praticamente tutto di serie, inclusi ABS con controllo di trazione ASR e di stabilità VDC, col listino che 20 anni partiva da poco più di 33.000 euro, in pratica quello che in molti chiedono oggi.

Infatti, fino a qualche anno fa le 147 GTA erano offerte a 10.000 euro o poco più, ma con l’avvicinarsi dei 20 anni e la crescente stima in questa super 147, ora le cose sono cambiate. Per una 147 GTA a meno di 20.000 euro, annunci alla mano, ci sono in vendita solo delle Selespeed, mentre per delle belle manuali le richieste (che non significa sempre “valore di mercato”) viaggiano tra i 23/24.000 fino ai 30.000 euro, con punte anche superiori per esemplari come usciti dal concessionario.