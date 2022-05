Un risultato straordinario e un record assoluto: questo è il bottino raccolto dalla nuova Mercedes Classe C ibrida plug-in Station Wagon nella prova consumi reali.

La più elettrica delle auto ibride ricaricabili alla spina oggi disponibili sul mercato ottiene infatti un eccezionale consumo medio di 2,80 l/100 km (35,71 km/l) nei 360 km del viaggio Roma-Forlì. La spesa per l'energia utilizzata è di 25,09 euro (18,74 euro di benzina + 6,35 euro di elettricità).

Merito soprattutto della grande batteria da 25,4 kWh effettivamente utilizzabili che consente alla Classe C familiare di ottenere un nuovo primato di autonomia elettrica in uscita da Roma: 118 km, ovvero quasi un terzo dell'intero tragitto.

Tanta batteria per consumi record

Con i suoi 2,80 l/100 km la nuova Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid entra di diritto nella storia delle prove consumi reali, piazzandosi senza problemi al secondo posto assoluto della classifica consumi reali, dietro la quasi imbattibile Toyota Prius Plug-in Hybrid (2,50 l/100 km - 40,0 km/l) e davanti a un'altra specialista dell'efficienza come la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid (2,90 l/100 km - 34,4 km/l).

Occorre però precisare che le concorrenti citate sfruttano batterie dalla capacità nettamente inferiore rispetto alla familiare della Stella (8,8 kWh per la Prius e 8,9 kWh per la Ioniq) e risultano quindi più efficienti nel funzionamento ibrido a batteria scarica.

In un confronto diretto con le poche rivali iberide plug-in vicine per dimensioni, potenza e dotazioni, la Mercedes C300 e Station Wagon supera nettamente anche la vecchia Mercedes E 300 de a gasolio (3,45 l/100 km - 28,9 km/l), la Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e la BMW 330e (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Potente e comoda per grandi viaggi

La Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid provata ha la trazione posteriore, il cambio automatico a nove rapporti 9G-Tronic e una potenza complessiva di 313 CV data dal motore a 2.0 turbo benzina a quattro cilindri da 204 CV e dal motore elettrico da 129 CV.

L'allestimento è il Premium con pochi altri optional come la vernice metallizzata e il pacchetto Night che portano il prezzo di listino a poco più di 64.000 euro. A causa proprio del prezzo la tedesca è esclusa dagli incentivi statali, anche se le emissioni di CO2 a quota 15 g/km la potrebbero far rientrare nella fascia più virtuosa delle auto elettriche (0-20 g/km).

Nella dotazione mancano però equipaggiamenti e ausili alla guida importanti come l'apertura keyless, il cruise control adattivo, l'head-up display, i sedili a regolazione elettrica e il Pacchetto assistenza alla guida Plus che sono optional a pagamento.

Su strada la Classe C ibrida plug-in familiare si dimostra una viaggiatrice eccezionale, potente e scattante al punto giusto, ben assettata, tecnologica e sempre piacevole da guidare e "vivere". La presenza della batteria riduce in altezza la capacità di carico del bagagliaio, che scende a 360/1.375 litri (rispetto ai 490/1.510 litri delle altre Classe C SW).

I 100 km in elettrico sono veri

Sfruttando la grande autonomia elettrica garantita dal pieno della batteria è possibile percorrere quasi 90 km in autostrada e superare i 180 km quando si affrontano strade extraurbane a bassa velocità costante, ideali per l'efficienza.

In media i 100 km di autonomia elettrica sono sempre possibili nell'utilizzo quotidiano. Molto utile è il potente caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata (un altro record tra le ibride plug-in) che permette di ricaricare la batteria a una colonnina pubblica in poco meno di due ore. La ricarica in corrente continua (55 kW) è invece un'utile optional che abbassa ulteriormente i tempi del pieno elettrico portandoli a circa quaranta minuti.

Anche a batteria scarica i consumi della Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid si mantengono bassi e non crescono troppo neppure in autostrada. Il serbatoio da 50 litri di benzina permette sempre di percorrere almeno 800 km con un pieno, con punte ben oltre i 1.000 km.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

845 km di autonomia

845 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

960 km di autonomia

960 km di autonomia Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km di autonomia

805 km di autonomia Economy run: 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.350 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid Premium Ibrido

(Benzina) 150 kW Euro 6d-ISC-FCM 2.045 kg 15 g/km

Dati

Vettura: Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid Premium

Listino base: 62.815 euro

Data prova: 12/05/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 28°/Sereno, 21°

Prezzo carburante: 1,859 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 952

Km totali all'inizio del test: 4.761

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 225/45 R18 95Y XL MO - 255/40 R18 99Y XL MO (Etichetta UE: A, B, 68 dB - A, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 2,80 l/100 km (35,71 km/l)

Computer di bordo: 2,8 l/100 km

Alla pompa: 2,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,09 euro (18,74 euro di benzina + 6,35 euro di elettricità)

Spesa mensile: 41,64 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 384 km

Quanto fa con un pieno: 1.786 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





