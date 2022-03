Lunghezza: 4.751 mm

Larghezza: 1.820 mm

Altezza: 1.455 mm

Passo: 2.865mm

Bagagliaio: min 490/max 1.510

La Mercedes Classe C, arrivata alla sesta generazione (W206) se contiamo anche la 190 (W201) che compie 40 anni proprio nel 2022, è il modello di riferimento tra le berline medie premium, tra le più apprezzate al mondo insieme ad Audi A4, BMW Serie 3 e pochi altri modelli, cresciuti costantemente in dimensioni e tecnologia nel corso delle loro molte generazioni.

Lo stesso si può dire per la versione station wagon, che però a sorpresa non risulta né la più grande né la più capiente, nonostante misure rilevanti in senso assoluto.

Mercedes Classe C SW, le dimensioni

La nuova Mercedes Classe C SW è lunga 4,75 metri (4.751 mm) e larga 1,82 metri (1.820 mm), misure identiche a quelle della berlina ma cresciute rispettivamente di 49 mm e 10 mm rispetto alla generazione precedente come pure il passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e posteriori, che è aumentato di 25 mm salendo a 2.865 mm.

Unica misura ad essere invece stata ridotta è quella dell'altezza, 1.455 mm ovvero 7 mm meno della vecchia generazione, per guadagnare qualcosa in termini di aerodinamica.

Mercedes Classe C Station Wagon

Mercedes Classe C SW, abitabilità e bagagliaio

Lo spazio in più sulla nuova Mercedes Classe C SW è stato concentrato soprattutto nella zona posteriore, con circa 22 mm in più per le gambe, che sfiora i 92 cm, da 5 a 11 mm in più per la testa (a seconda della presenza o meno del tetto apribile scorrevole) che si avvicina a 1 metro e circa 15 mm in più di larghezza sia ai gomiti sia alle spalle, superiori al metro e 40. Spazio sufficiente per 3 passeggeri, sebbene sempre con qualche sacrificio per quello al centro, soprattutto a causa del tunnel della trasmissione.

Anche il bagagliaio della Mercedes Classe C station wagon ha beneficiato della crescita dimensionale aumentando il volume di 30 litri e salendo quindi a 490 litri con il divano posteriore (frazionato in tre parti) in posizione e a 1.510 a divano ribaltato. Al lancio, Mercedes ha dichiarato che lunghezza, larghezza e altezza del vano, la cui forma è molto regolare, sono tutti leggermente aumentati, e che la soglia di carico è leggermente più bassa anche se non ha specificato di quanto.

Mercedes Classe C SW, il bagagliaio Mercedes Classe C Station Wagon, il divano posteriore

Il listino è composto da 5 motori, 2 benzina e 3 diesel, tutti a 4 cilindri con tecnologia mild hybrid EQ Boost tranne il top a benzina 300 e, che è un ibrido plug-in, e tutti con cambio automatico a 9 rapporti. Per il diesel intermedio è disponibile anche la trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 200 204 CV Benzina/elettrico Posteriore, cambio automatico 300 e 204 CV Benzina/elettrico Posteriore, cambio automatico 200 d 163 CV Diesel/elettrico Posteriore, cambio automatico 220 d/4Matic 200 CV Diesel/elettrico Posteriore/integrale, cambio automatico 300 d 265 CV Diesel/elettrico Posteriore, cambio automatico

Mercedes C SW, le concorrenti con misure simili

La Mercedes Classe C SW ha una cerchia di rivali piuttosto ristretta, individuata tra le familiari di marca premium lunghe tra 4,6 e 4,8 metri con l'eccezione della Volkswagen Passat, che pur non essendo prestigiosa è considerata assimilabile a questa lista anche se con meno sfarzo.

Audi A4 Avant: 4,76 metri

BMW Serie 3 Touring: 4,71 metri

Volkswagen Passat Variant: 4,77 metri

Volvo V60: 4,76 metri