La nuova Mercedes Classe C è l'ammiraglia compatta della Stella, sorella minore della Classe S che ha beneficiato di molte novità tecniche per diventare uno dei riferimenti in questo segmento delle berline medie di lusso. Protagonista di questa prova consumi reali è la Mercedes C220 d berlina, versione con motore 2.0 diesel mild hybrid che mette a segno un bel risultato.

Nel classico percorso di 360 km da Roma a Forlì la nuova Mercedes Classe C mild hybrid a gasolio ha ottenuto infatti un'ottima media di 4,20 l/100 km (23,81 km/l), spendendo 25,39 euro per il carburante del viaggio.

Consumi ottimi, da berlina media diesel

Se paragoniamo questo rendimento con le migliori auto diesel presenti nella classifica consumi reali, scopriamo che la Mercedes C220 d Mild hybrid si posiziona bene in graduatoria, nonostante la concorrenza di vere campionesse dell'efficienza. Rimanendo nella categoria delle vetture medie e grandi vediamo che la nuova Mercedes batte la Volvo V60 D4 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), la Mercedes E220 d Station Wagon (4,44 l/100 km - 22,5 km/l), la Jaguar XE 20d 180 CV Automatico (4,45 l/100 km - 22,4 km/l) e l'Audi A6 Avant 40 TDI quattro ultra S tronic (4,60 l/100 km - 21,7 km/l).

La Classe C diesel mild hybrid viene invece superata da Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 180 CV MT6 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), BMW 320d Touring (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi 136 CV e Peugeot 508 BlueHDi 130 (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), oltre alla primatista Mercedes E220 d Cabrio a quota 3,60 l/100 km (27,7 km/l).

Regina negli ausili alla guida e nel comfort

La nuova Mercedes C220 d Mild hybrid provata è quella in versione berlina quattro porte con trazione posteriore, 200+20 CV e cambio automatico 9 marce nel ricco allestimento Premium Pro. Non mancano quindi le finiture esterne e interne Avantgarde, rivestimenti in similpelle Artico e tessuto, Head-up display e Tech Pack. Con l'aggiunta di alcuni optional importanti come i cerchi da 19", il tetto Panorama scorrevole, il pacchetto assistenza alla guida, il Sound System Surround Burmester con 13 altoparlanti e il colore metallizzato il prezzo dell'esemplare in prova supera di poco i 70.000 euro, promozioni escluse.

Con questa cifra si ottiene una delle berline medie più tecnologiche sul mercato, con ausili alla guida di nuova generazione e dal funzionamento affidabile, oltre a un sistema di infotainment MBUX di ultima generazione e a una comodità di viaggio che ha poche rivali. La potenza del quattro cilindri diesel con l'aiutino elettrico è sufficiente per affrontare ogni situazione di guida, aiutata dall'ottima dinamica di guida, pur senza una spiccata sportività. Pieni voti per i fari Matrix Digital Light che permettono di viaggiare sempre con gli abbaglianti automatici inseriti e per il bagagliaio dalla grande capienza.

Grande autonomia, soprattutto fuori città

I consumi della nuova Mercedes Classe C diesel mild hybrid si esaltano in particolare nei percorsi extraurbani, mentre soffrono un po' nella guida in città, pur senza mai raggiungere livelli allarmanti.

Anche a velocità autostradali l'efficienza rimane apprezzabile. Il grande serbatoio maggiorato da 66 litri di gasolio permette di ottenere autonomie molto elevate, anche superiori ai 1.000 km nell'utilizzo quotidiano.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

937 km di autonomia

937 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

1.062 km di autonomia

1.062 km di autonomia Autostrada: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

1.095 km di autonomia

1.095 km di autonomia Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.689 km di autonomia

1.689 km di autonomia Massimo consumo: 27,2 l/100 km (3,6 km/l)

237 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes C220 d Mild hybrid Premium Pro Ibrido

(gasolio) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.680 kg 139 g/km

Dati

Vettura: Mercedes C220 d Mild hybrid Premium Pro

Listino base: 60.802 euro

Data prova: 19/01/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 11°/Sereno, 3°

Prezzo carburante: 1,679 euro/l (Benzina)

Km del test: 807

Km totali all'inizio del test: 13.480

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Continental WinterContact TS 860 S - 225/40 R19 93V XL M+S ant. - 255/35 R19 96V XL M+S post. (Etichetta UE: C, C, 72 dB - C, C, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Computer di bordo: 4,1 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,39 euro

Spesa mensile: 56,41 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 284 km

Quanto fa con un pieno: 1.571 km

