Chissà come sarà la nuova piccola di Fiat e chissà se si chiamerà Fiat Punto o se, come vorrebbero alcuni rumors, rispolvererà il mitico nome Fiat Uno. L'attesa per conoscere il futuro della Casa italiana, assieme a quello del resto della galassia Stellantis, è rimandato al 2022, nel frattempo la Punto ritorna - in versione più originale che mai - grazie a Garage Italia.

L'atelier di elaborazioni ha infatti pubblicato sulla propria pagina Facebook alcuni render (chiamati CGGI: Computer Generated Garage Italia) che mostrano la piccola del Lingotto agghindata per le feste, col marchio Bauli in bella vista e una livrea che di certo non passerebbe inosservata. Una sorta di slitta di Babbo Natale in versione vintage e motorizzata.

Quella sportiva

A far da base alla nuova creazione di Garage Italia è la Fiat Punto GT, quella equipaggiata col 1.4 della Fiat Uno Turbo portato a 133 CV. Una hot hatch da più di 200 km/h - beata leggerezza, quando bastava poco per andare forte - che nel render dell'atelier monta cerchi presi in prestito dalla Lancia Delta che ingombrano l'intero passaruota, quasi a sfiorare la carrozzeria. Assetto ribassatissimo e cattivissimo, addolcito dal rosa che fa da base per la livrea.

Sul tetto capeggia invece un baule supplementare della Thule, sia mai che tra regali, panettoni e pandori non ci sia più spazio nel bagagliaio. E chissà che un qualche cliente davvero originale non possa alzare la cornetta e chiedere una versione reale della Fiat Punto natalizia.

La passione per il digitale

La Fiat Punto GT che vedete qui sopra è solo l'ultimo esempio in ordine di tempo della piega virtuale presa da Garage Italia, sempre più immersa nel mondo del digitale con creazioni originali destinate a rimanere solo render. Ma non render qualsiasi bensì degli NFT (Non Fungible Token), ovvero opere digitali la cui originalità è garantita dalla blockchain, lo stesso sistema utilizzato dai bitcoin.

Semplificando si tratta di immagini virtuali la cui proprietà è di un singolo individuo. Di quell'oggetto intangibile potranno esistere poi miliardi di copie, ma l'originale sarà solo uno. Per fare un esempio: di poster, cartoline, immagini e quant'altro della Gioconda ne esistono un'infinità, ma di Gioconda vera e propria ce n'è solo una.