Non partire senza vederli: i musei dell'auto più spettacolari

Per molti appassionati l’auto non è solo un mezzo, ma un pezzo di storia da vedere dal vivo, sentire da vicino, quasi toccare. Basta entrare al Mercedes‑Benz Museum di Stoccarda o al Museo Ferrari di Maranello per capire che i grandi musei dell’auto nel mondo sono diventati veri “templi” dove si celebrano motori, design e corse. Qui l’auto è trattata come un’opera d’ingegno, non come semplice oggetto di uso quotidiano.

Dal MAUTO di Torino, uno dei primi musei nazionali dedicati alle quattro ruote, al gigantesco Musée National de l’Automobile di Mulhouse con la collezione Schlumpf, passando per il Petersen di Los Angeles o il Louwman all’Aia, ogni tappa racconta un capitolo diverso della mobilità.

Chi programma un viaggio rischia però di sottovalutare distanze, orari e tempi di visita, perdendosi pezzi importanti del percorso. Un minimo di pianificazione evita sorprese e permette di godersi davvero la visita, tra collezioni permanenti, mostre temporanee e attività speciali.

I grandi musei dell’auto nel mondo da non perdere

Quando si parla di poli mondiali della cultura automobilistica, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino è un punto fermo: nato nel 1933, è tra i primi musei dell’auto al mondo e oggi racconta il rapporto tra uomo, tecnologia e mobilità lungo quasi un secolo.

Nel 2026 il MAUTO ha ridisegnato in profondità l’esperienza di visita con una nuova Area Design di oltre 1.600 metri quadrati, sviluppata anche in collaborazione con Triennale Milano, e con la Sala Albertini ampliata a più di 2.000 metri quadrati per ospitare grandi mostre tematiche e rassegne dedicate alle sfide della Formula 1 e ai rivali di Enzo Ferrari.

Il Mercedes-Benz Museum di Stoccarda

A Stoccarda il Mercedes‑Benz Museum costruisce un percorso immersivo che parte simbolicamente dal 1886, con un grande ascensore scenografico che porta al “momento zero” dell’automobile. Chi guarda all’Europa centrale trova a Mulhouse il Musée National de l’Automobile dedicato alla collezione Schlumpf, con centinaia di vetture su una superficie espositiva enorme.

In Olanda, la Louwman Collection all’Aia custodisce una delle più antiche raccolte private, con esemplari legati a nomi celebri come James Bond o Elvis Presley. Oltre oceano spicca il Petersen Automotive Museum di Los Angeles, punto di riferimento per mostre spettacolari: qui arrivano anche rassegne speciali come quella dedicata alle auto di Fast & Furious al Petersen Museum, che trasformano il museo in un set cinematografico.

Il Petersen Museum di Los Angeles ha collaborato con Universal Pictures per esporre le auto più belle di Fast & Furious Foto di: Petersen Automotive Museum

Perché i musei dell’auto raccontano la storia della mobilità

Una visita a questi spazi permette di leggere l’auto come oggetto culturale, oltre che tecnico. Collezioni come quella di Mulhouse o del MAUTO di Torino mettono in fila vetture d’epoca, prototipi, auto da record e modelli da tutti i continenti, mostrando come stile e soluzioni meccaniche siano cambiati con la società. In molti casi l’allestimento affianca alla carrozzeria documenti, filmati e oggetti d’epoca, così da far capire come si guidava, si viaggiava e si lavorava in ogni periodo storico.

Il MAUTO di Torino

La Motor Valley emiliana è un esempio evidente di come musei e territorio si tengano insieme: tra i musei Ferrari, il Museo Automobili Lamborghini e realtà dedicate a Maserati o Ducati, l’Emilia‑Romagna è diventata una meta per chi vuole unire turismo e passione. In contesti più raccolti, come il Museo dell’Automobile di San Martino in Rio, il racconto passa anche per mezzi commerciali e veicoli del lavoro quotidiano.

Esperienze da vivere: simulatori, collezioni racing, prototipi

Oggi chi entra in un museo dell’auto non trova solo vetture in fila. In molte strutture sono presenti simulatori di guida, installazioni multimediali e percorsi interattivi che spiegano aerodinamica, sicurezza o gestione dell’energia in modo immediato.

I musei di brand come Ferrari o Lamborghini dedicano ampio spazio alle monoposto di Formula 1 e alle vetture da gara, spesso affiancate dai trofei: una calamita per chi segue i campionati e vuole vedere dal vivo le auto che hanno vinto titoli mondiali.

Museo Ferrari di Maranello Foto di: Ferrari

Un altro elemento forte sono i prototipi e gli esemplari unici, che raccontano strade mai imboccate dalla produzione di serie: concept car, show car, studi di stile. In alcune esposizioni compaiono anche modelli molto particolari legati al mondo dello spettacolo o dell’arte, come la Mercury Bob Hope Special protagonista di una mostra o le supercar trasformate in installazioni.

La custom car costruita da Lloyd Templeton su base Mercury V8 è diventata un'icona tra show, Hollywood e aste da collezione Foto di: wheelsage

Per chi ama le storie “dietro le quinte” c’è tutto un filone di mostre dedicate ai progettisti e ai grandi carrozzieri, spesso affiancate da libri e approfondimenti come quelli sulle regine dell’automobile raccontate nei volumi di Davide Cironi.

Consigli pratici per organizzare un viaggio tra i musei dell’auto

Per progettare un itinerario tra musei automobilistici conviene partire da tre aspetti: distanze, tempi di visita e prenotazioni. Un grande museo come quello di Stoccarda o Mulhouse può richiedere anche mezza giornata piena se si vogliono vedere con calma le collezioni e le mostre temporanee.

In alcuni casi l’accesso è libero all’interno di un orario ampio, in altri – soprattutto nei musei più piccoli o comunali – la visita si svolge solo su prenotazione, come accade a San Martino in Rio.

Per chi vuole concentrare più tappe nello stesso viaggio, come capita nell’Europa centrale o in Italia, può essere utile partire da itinerari già costruiti. In questi approfondimenti trovate i percorsi dedicati ai musei dell’auto da visitare in Italia e in Europa.

Se nel piano rientrano anche eventi o festival, come quelli legati alla Motor Valley, è prudente verificare con anticipo biglietti, eventuali navette e iniziative serali, per sfruttare davvero tutto il potenziale del viaggio a quattro ruote.

I musei dell'auto più belli da vedere in Italia

Museo Dove Cosa vedere Sito ufficiale Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO) Torino Oltre 200 auto storiche, design, mobilità, Formula 1, mostre temporanee MAUTO Museo Ferrari Maranello e Modena Ferrari stradali e da Formula 1, mostre, simulatori e trofei Museo Ferrari Museo Automobili Lamborghini Lamborghini

Sant'Agata Bolognese Evoluzione delle Lamborghini di serie e da competizione Museo Automobili Lamborghini Museo Horacio Pagani San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena Il percorso comprende il museo con la storia del marchio e delle auto sportive, e la passeggiata dentro l'area di produzione Museo Horacio Pagani Museo dell'Automobile di San Martino in Rio San Martino in Rio (RE) Veicoli storici, mezzi commerciali e trasporti d'epoca Museo dell'Automobile di San Martino in Rio Museo Nicolis Villafranca di Verona Ospita ben 10 collezioni con qualcosa come 200 auto d’epoca, 120 biciclette, 105 moto e persino velivoli Museo Nicolis Museo Storico Alfa Romeo Arese (MI) Il Museo Alfa Romeo racconta la storia leggendaria del marchio attraverso un progetto e un allestimento che ne rispecchiano i valori Museo Storico Alfa Romeo

I musei dell'auto più belli da vedere all'estero

Audi Museum Ingolstadt, Germania Ospita circa 100 veicoli tra auto storiche, concept, modelli da competizione e le leggendarie Auto Union Audi Museum Mercedes-Benz Museum Stoccarda, Germania La storia di Mercedes-Benz dal 1886 a oggi, auto, camion e competizioni Mercedes-Benz Museum Museo Porsche Stoccarda, Germania Modelli iconici come la 356 e la 911, prototipi, auto da corsa e mostre dedicate alla storia del marchio Museo Porsche Musée National de l'Automobile Mulhouse, Francia Collezione Schlumpf con oltre 400 vetture storiche, incluse numerose Bugatti Musée National de l'Automobile Museo Peugeot Sochaux, Francia Oltre alle auto, espone concept car, vetture da competizione, moto, bici e prodotti come macinacaffè Museo Peugeot Louwman Museum L'Aia, Paesi Bassi Una delle più importanti collezioni private al mondo, con oltre 275 veicoli Louwman Museum Petersen Automotive Museum Los Angeles, Stati Uniti Auto da corsa, concept, vetture del cinema e mostre speciali Petersen Automotive Museum